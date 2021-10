Arcioni entregó junto a PAE equipamiento a Bomberos Voluntarios de 10 localidades de Chubut

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, entregó este jueves equipamiento a cuarteles de Bomberos Voluntarios de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Trevelin y Ricardo Rojas. Además de una camioneta Ford Ranger destinada a Defensa Civil a través del aporte y acompañamiento de Pan American Energy.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno y contó con la participación de los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y de Seguridad, Federico Massoni; el Gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy SL Sucursal Argentina, Horacio García; el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Luis Pensado; los intendentes de El Maitén, Oscar Currilén; de Epuyén, Antonio Reato; de Cholila, Silvio Boudargham; el jefe comunal de Ricardo Rojas, Jorge Villegas; el director general de Defensa Civil, José Mazzei, representantes de las distintas Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios de la Provincia, y funcionarios municipales.

En este sentido, el Gobernador señaló que “es un día muy importante por la entrega realizada con el acompañamiento de Pan American Energy”.

“Esto último tiene que ver con la responsabilidad social empresaria en toda la provincia, no solo limitado a las localidades cercanas de influencia, sino con presencia en cada rincón de la provincia”, señaló el mandatario provincial.

Arcioni destacó que “nosotros vamos a seguir colaborando, acompañando y respetando el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Chubut, porque lo que hacen es muy importante para cada uno de nosotros”.

Acompañamiento empresarial

El gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy SL Sucursal Argentina, Horacio García, destacó que “desde la compañía estamos sumamente complacidos y agradecidos como ciudadanos de la provincia por el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y el profesionalismo de los Bomberos Voluntarios”.

“Dentro de los ejes de la compañía esto es muy importante, apoyar a las instituciones de bien público y más conociendo la tarea que realizan cada uno de ustedes por eso es un orgullo poder ayudarlos”, manifestó García.

Continuado, señaló que “Pan American va a seguir acompañándolos, es una entidad que merece el acompañamiento de la sociedad porque son los que están en primera línea y los que nos cuidan siempre”.

Trabajo en conjunto

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Luis Pensado agradeció y destacó el trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial y sostuvo que “nuestro sistema necesita trabajar mano a mano con el Estado. Tenemos una agenda en común muy fuerte. Este año ha sido muy especial y rico en experiencias para la Federación, a partir del incendio más grande de interfaces que hemos conocido y del cual comenzamos a trabajar en una relación muy respetuosa con Defensa Civil, y así en forma silenciosa con otras áreas del Gobierno Provincial”.

Explicó que “cuando las 3 provincias más importantes del Sistema Nacional de Bomberos, estaban en alerta y movilización porque no tenían a los bomberos vacunados, en Chubut alcanzábamos al 90% del personal vacunado con la primera dosis. La Federación tiene una mirada holística con sus bomberos, porque no sólo nos preocupamos para que tengan el mejor equipamiento y la mejor formación, también nos preocupamos por su salud y su educación”.

Continuando, Pensado informó que “este año gracias al Ministerio de Educación aplicamos el programa FINES en nuestras asociaciones como una prueba piloto con la idea de que el año que viene alcance a todos los cuarteles”, y agregó que “Chubut fue la primera provincia en la que la formación de sus bomberos estaba reconocida por un Ministerio de Educación y recién en 2020 se logró en otras cinco provincias, por eso entendemos que no podemos perder este camino de trabajo en conjunto”.

Asimismo, el titular de la Federación agradeció a “PAE por este acompañamiento permanente y la importancia de llegar a todos los cuarteles de la provincia, ya que este equipamiento no es sólo para las sedes donde ellos tienen su central”.

Centro de Entrenamiento

Pensado también se refirió al Centro de Entrenamiento de Bomberos en Gaiman y manifestó “el deseo de esta generación es poder inaugurarlo pronto y va a ser el primero de tres y el más austral de la Argentina y está destinado a todos los aspirantes y bomberos para que se entrenen en condiciones ideales al mismo nivel que la Academia Nacional de Chile o la Federación de la Provincia de Buenos Aires que ayer inauguró su centro”.

Equipamiento

En esta oportunidad, las Asociaciones recibieron trajes, equipos autónomos, cascos, guantes, botas y monjitas. Por la Asociación de Ricardo Rojas recibió Jorge Villegas; por Esquel, Ricardo Bartolomé; por Trevelin, Adriana Garrido; por Cholila, Blanca Hernández; por El Maitén, Alfredo Luis Roa; por El Hoyo, Martin Morras; por Lago Puelo, Nelson Caminoa; por Epuyén, Débora Díaz; por Puerto Madryn, Gastón Alcucero; por Trelew, Enrique Guevara y por Rawson, Javier Bassi. Además, el director de Defensa Civil, José Mazzei recibió una camioneta Ford Ranger para el área.

