Arcioni: “Entregamos 2500 hogares en toda la provincia y tenemos más de 1000 viviendas en ejecución”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, y la secretaria de Hábitat de la Nación, Micaela Villaverde, presidieron este martes en Gaiman la entrega de viviendas sociales a 24 familias de la localidad valletana. Las nuevas casas contemplaron una inversión total de 46 millones de pesos.

El acto y tradicional corte de cintas, que fue transmitido en vivo por LU 90 TV Canal 7 -Televisión Pública del Chubut, se realizó en horas de la tarde en la vivienda N° 1, en la calle Güemes.

Participaron junto al gobernador Arcioni y el intendente local, Darío James; el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni; los subsecretarios de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas, de Coordinación Financiera, Julián Galende; y de Obras Municipales, Sergio Ramón; el secretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Sergio De Cicco, los diputados provinciales, Mariano García Araníbar y María Cativa; los adjudicatarios y familiares presentes.

2500 hogares

Al dirigirse a los vecinos y vecinas, el gobernador Mariano Arcioni dijo que “estamos en la última recta de la gestión y observo hacia atrás, y es inevitable no hacer un repaso. Hoy con estas viviendas que estamos entregando, y con esas que están en la esquina que son 26 viviendas que se van a entregar en marzo; serán en total para Gaiman 86 viviendas, nada más que para esta ciudad”.

Arcioni afirmó que “en total estamos en los 2500 hogares entregados en toda la provincia, con más de 1000 viviendas en ejecución”, y aclaró que “tengo que decir esto porque en campaña se dicen muchas cosas, sobre todo en la que estamos viviendo”, y puntualizó que “cuando los candidatos decían que había que parar la obra pública, porque no sabían en la situación que iban a encontrar la provincia, les cuento que esta es la situación, estos hogares, y los nuevos hogares que se están construyendo”.

En ese mismo sentido, Arcioni señaló “estamos trabajando con el intendente James en la ampliación de la red de cloacas, reparación de escuelas, ampliación del Club, en las instalaciones deportivas y nos tocó atravesar el momento más difícil y ustedes lo saben bien”.

“Los que tenemos responsabilidades debemos dar soluciones”

En otro pasaje de su discurso, el gobernador afirmó que esos momentos difíciles “se sortearon con actitud, templanza y sabiendo cuáles eran nuestros objetivo y prioridades. Jamás criticamos, jamás insultamos y jamás nos victimizamos diciendo que la culpa era de los de atrás. Porque –agregó- cuando uno asume esta responsabilidad, tiene que solucionar problemas, para criticar están los ciudadanos de la provincia, nosotros que tenemos las responsabilidades debemos dar soluciones”.

“Es un orgullo para mi estar hoy en Gaiman compartiendo este momento de emoción, uno cuando habla de vivienda suena frío, para mí son hogares. Ustedes saben muy bien lo que significa un hogar, es la tranquilidad de tener un techo propio, de seguir soñando y poder brindarles a sus hijos, su mujer o su marido lo que todos nos merecemos que es un techo digno”, subrayó el mandatario.

Al mismo tiempo, el gobernador Arcioni precisó que “cuando dicen que hay que cercenar los derechos uno de los principales que quieren sacar es este, no más vivienda, no más esto, no más lo otro. Específicamente viviendas, eso no lo voy a permitir y no lo debe permitir ninguno de los ciudadanos de esta querida provincia”.

El mandatario provincial agradeció a todos por “dejarme compartir este momento de emoción, estoy muy contento de poder estar compartiéndolo con ustedes, con sus familias y al querido intendente James y a este equipo maravilloso del IPV, que nos tocaron momentos difíciles, pero nunca dejamos de saber cuál era nuestro objetivo. Hoy podemos mirarlos a todos a la cara. Les gustará la forma de gestión o no, pero sepan que tuvieron un Gobernador honesto, con actitud, con templanza para solucionar el problema de todos los chubutenses, gracias”.

Trabajo en conjunto

A su turno, Villaverde transmitió el saludo del ministro Santiago Maggioti “quien no pudo estar presente, pero qué está pendiente de cada una de las obras, que en Chubut son muchas”, y destacó su satisfacción “de acompañarlos en este día muy especial, me imagino que para cada uno de ustedes se le vienen emociones muy fuertes a la cabeza. Llegó el momento de dejar de alquilar, tal vez de vivir con un familiar, de pensar en la renovación del contrato, la mudanza, luego de todo lo que han luchado y trabajado para llegar hasta este momento”.

Añadió la funcionaria que “es un momento de emoción porque hubo un municipio, un Estado provincial y nacional que trabajaron en conjunto, para que este día llegue y se haga posible. En Argentina tenemos por primera vez un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que decide invertir en la construcción de viviendas. Una decisión política desde que inició esta gestión para que la vivienda sea una prioridad, un hecho concreto, son más de 123 mil obras, 123 mil familias que cumplieron el sueño de la casa propia”.

Luego, sostuvo que “esto nos llega un montón porque son momentos en los que se cuestiona si el Estado es más chico o grande; y tenemos las convicciones firmes, que es el Estado el que tiene que estar asistiendo, ayudando, y dando respuestas a la comunidad. Por eso se celebra tanto días como estos. El compromiso es genuino y sabiendo que falta mucho”.

Para finalizar, Villaverde puntualizó que “debemos trabajar mucho para seguir cumpliendo objetivos”, y felicitó al Gobernador Arcioni “por el equipo de trabajo que tiene con quienes trabajamos mancomunadamente. A cumplir nuevos sueños”.



“Respuestas habitacionales”

A su vez, Ivana Papaianni señaló que “estoy encantada de compartir este marco con todas estas familias de Gaiman que hoy nos acompañan”, y agradeció la presencia de las autoridades nacionales.

“El Ministerio de Hábitat de la Nación hizo posible que en el marco del programa Reconstruir con el acompañamiento de fondos provinciales podamos darles respuesta efectiva a estas familias, que como siempre marcó el gobernador Arcioni en cada una de las entregas que hicimos, detrás de cada una de estas respuestas habitacionales hay la conformación de la efectiva respuesta de un hogar”, afirmó Papaianni.

La funcionaria agregó que “este hito que hoy marca un antes y un después de estas familias nos llena de satisfacción porque en momentos muy difíciles pudimos sostener la ejecución en todo nuestro territorio provincial” y subrayó “un territorio provincial amplio que concentra grandes centros urbanos, pero también tiene una gran demanda habitacional en el interior”.

“Gracias a Provincia y Nación”

Por su parte, el intendente anfitrión, Darío James, señaló que “es un día de alegría, ver que nuestros ciudadanos puedan tener su casa propia es algo hermoso y es el objetivo de cada familia; si no tenemos nuestra vivienda, no podemos desarrollarnos”.

Afirmó que “esto se debe gracias al Gobierno de la Provincia y al Gobierno Nacional, no tengo más que palabras de agradecimiento para con ellos y sobre todo para el equipo del Instituto Provincial de la Vivienda con quienes trabajamos mancomunadamente, no sólo tenemos esta casa, sino que próximamente hay más a inaugurarse que le va a dar la bendición a muchas familias más”.

James subrayó que “no quiero dejar de decir un detalle que nos pasó con el gobernador Arcioni; veinte minutos antes que el gobernador anunciará estas viviendas yo pedí una reunión con él, y le solicite que la entrega se haga por sorteo y él enseguida dijo que sí, y así lo hicimos”.

El intendente de Gaiman aseguró que “se hizo un trabajo muy minucioso en la Unidad de Empleo con personal del IPV y encontraron a todos los que tenían que entrar en el sorteo y se hizo democráticamente en el gimnasio municipal, quiero agradecer este gesto”.



Viviendas

Las casas fueron ejecutadas en planta baja, apareadas en terrenos individuales con patio y jardín. Cada vivienda cuenta con una superficie cercana a los 60 metros cuadrados e incluye estar, cocina, comedor, lavadero, baño y dos dormitorios.

El nuevo complejo habitacional cuenta con redes de agua y gas, electricidad, cordón cuneta, alumbrado público, apertura de calles, enripiado, veredas municipales y contenedor de residuos individual.

Programa “Libros y Casas”

Cabe mencionar que el Gobierno del Chubut, mediante el IPVyDU ha suscrito tiempo atrás un convenio con el Ministerio de Cultura de la Nación, para poner en marcha el programa “Libros y Casas” acercando una biblioteca con títulos que incluyen manuales orientados a la promoción de derechos ciudadanos, como así también libros de ficción, historia, y cuidados médicos entre otros. De esta manera, las viviendas entregadas durante esta tarde por el mandatario provincial, ya cuentan con material de lectura de autores y autoras argentinas.