Arcioni encabezó una videoconferencia con Jefes Comunales de toda la Provincia

Algunos Presidentes de Comunas estuvieron junto al Gobernador por encontrarse realizando gestiones en la ciudad de Rawson. Durante el encuentro virtual se repasó la situación que vive cada localidad y las medidas que se van a implementar en la cuarentena administrada.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles, desde Sala de Situación de Casa de Gobierno, una videoconferencia con los Jefes Comunales de toda la provincia.

Cabe remarcar que en dicho encuentro se respetaron los protocolos de seguridad establecidos, y en dado que la misma contó con la presencia física de algunos Jefes comunales, mientras que otros lo hicieron de forma virtual.

De dicho encuentro estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; los subsecretarios de Política Social, Claudio Mosqueira; de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, el intendente de Corcovado, Héctor Molina; los Jefes Comunales de Gan Gan, Santiago Huisca; de Lagunita Salada, Omar Ancamil; de Gastre, Genaro Pérez y de Telsen, Leonardo Bowman.

Mientras que por videoconferencia participaron los jefes comunales de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing; de Aldea Beleiro, Oscar Sánchez; de Atilio Viglione, Cristina Solís; de Carrenleufú, Sergio Núñez; de Lago Blanco, Micaela Bilbao; de Paso del Sapo, Víctor Candía, y de Ricardo Rojas, Jorge Villegas.

Al respecto, el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, contó que “la reunión fue con el objetivo de tener una charla e informar como se viene trabajando en cada localidad con respecto al COVID – 19”.

En el mismo sentido, Aguilera remarcó que “uno de los temas centrales fue repasar como se ira implementando la cuarentena en cuanto a lo laboral, en cada una de estas localidades, en donde cada Jefe Comunal ya ha presentado un plan de trabajo, siempre respetando el protocolo de seguridad establecido, los cuales incluyen la extensión de los horarios de atención de comercios que están abiertos, como así también un cuidado extremo con los proveedores que ingresan de otros lados”.

Logística

“Ellos van a entrar a un galpón predeterminado, dejarán allí la mercadería, esta será desinfectada y luego los comerciantes de la localidad lo va a retirar allí, evitando de esta manera que los proveedores no entren a la localidades”, detalló el Subsecretario.

En ese marco, el funcionario manifestó que “también aprovechamos este encuentro para poder hablar sobre la distribución del Plan Calor, el estado de las rutas, el protocolo que esta llevado cada Jefe Comunal y solucionar alguno problemas que han surgido referentes a los servicios públicos”.

Corcovado

Por su parte, el Intendente de Corcovado, Ariel Molina, repasó que “yo estuve en la reunión en representación de la zona de la cordillera, la cual fue muy interesante porque se habló de varios temas relevantes para las localidades en este contexto de pandemia”.

Asimismo, el mandatario municipal anunció que “aprovechando el encuentro, el Gobernador expuso la situación económica para que cada Jefe Comunal sepa cómo va a afrontar lo que viene en la provincia, lo cual me pareció muy importante”.

“Nosotros en Corcovado estamos trabajando bien, respetando lo que dicen desde los Ministerios de Salud y de Seguridad y también de la Nación. Estamos siendo muy estrictos en el ingreso y egreso a nuestra localidad, como así también en la cantidad de gente que debe haber dentro de los locales que están habilitados para estar abiertos, y asistiendo a la gente con leña o bolsines de alimentos mensualmente”, enfatizó Molina.

Lagunita Salada

En tanto, el presidente de Lagunita Salada, Omar Ancamil, señaló que “el encuentro sirvió para hablar sobre la emergencia sanitaria, y cómo trabajamos en prevención en cada comuna. En nuestro caso, han entendido las medidas, los vecinos tomaron conciencia y acatan todas y cada una de las medidas, inclusive ya los asistimos con el plan calor y mercadería de refuerzo”.

Destacó el trabajo “en conjunto con los Ministerios de Seguridad y de Salud para atender a los vecinos que corresponden a la zona de Gan Gan o Gastre”.

Gan Gan

El jefe comunal de Gan Gan, Santiago Huisca, calificó al encuentro como “una reunión positiva. En nuestra comunidad estamos cuidándonos bien, la gente se concientizó bastante y se cumplen con las medidas a raja tabla”.

“Pudimos solucionar algunos inconvenientes que teníamos en Chacay Oeste. El Gobierno no nos abandona, agradecemos el nexo que tenemos con el Subsecretario Aguilera y todos los funcionarios”, concluyó Huisca.