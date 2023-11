Arcioni encabezó el acto por el 99° aniversario de Ricardo Rojas

Dijo: “Es importante poder visibilizar todo lo que hizo el Estado”

El mandatario dejó habilitado formalmente la renovación de la radio comunal, la Oficina de Bomberos Voluntarios y obras de adoquinado. La jornada contó con música, baile y muchos entretenimientos para residentes y familias que se acercaron a celebrar este nuevo aniversario. Arcioni resaltó la presencia del Estado y la gestión que llevó adelante Jorge Villegas.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este sábado junto a Jorge Villegas el acto por el 99°Aniversario de la comuna rural de Ricardo Rojas. Allí, las autoridades dejaron inaugurado la oficina de Bomberos Voluntarios, la renovación de la radio de la comuna, y obras de adoquinado, llegando así a un 85% en todo el casco urbano. Además, se entregaron elementos y herramientas al Cuartel de Bomberos y distintos reconocimientos a vecinos, antiguos pobladores y autoridades locales.

Junto al mandatario provincial y el jefe comunal, estuvieron participando el ministro de Seguridad, Miguel Castro; los subsecretarios de Seguridad y Relaciones Institucionales, Néstor Rubén Becerra; y de Asuntos Municipales, Sergio Núñez; la subsecretaria de Información Pública, Vanesa Abril; el jefe de la Policía, César Brandt; entre otros funcionarios.

Además, asistieron el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute; y las jefas comunales de Buen Pasto, Juana Rodríguez, y de Aldea Beleiro, Valeria Sánchez.

“Es importante poder visibilizar todo lo que hizo el Estado”

Al hacer uso de la palabra, Arcioni saludó y agradeció a todos los presentes, y señaló que “la verdad, recién escuchando a Jorge Villegas hacer todo un repaso y una rendición de cuentas, porque siempre en los aniversarios se rinden cuentas de la gestión, sentí algo muy especial”.

“Ya ahora el 10 de diciembre termina su gestión y cuando uno lo escucha todo lo que hemos hecho por Ricardo Rojas, a uno lo llena de satisfacción. Eran muchos los sueños, como la estación de servicio, el museo, la biblioteca, el cajero automático -porque tenían que ir hasta Río Mayo-, el Cuerpo de Bomberos, cuando había que refaccionar la comisaría, equiparla también con vehículos 0KM; las obras en la escuela; los 15 mil metros cuadrados de adoquines, toda la iluminación del bulevar principal; y eso lo hemos hecho en todas las comunas, en todo el interior de la provincia”, repasó Arcioni.

Al mismo tiempo, el Gobernador subrayó que “más en estas épocas, cuando se habla de si un Estado tiene que estar presente o no tiene que estar presente; es importante poder visibilizar todo lo que hizo el Estado”; y recordó que “a nosotros nos tocó una época muy difícil de gobernar, con una situación económica y financiera como nunca antes; y nos tocó afrontarlo con responsabilidad, porque cuando uno asume la responsabilidad de gobernar sabe lo que va a tener por delante, y lo hicimos de manera silenciosa, sin confrontar, que es la única manera que sabemos trabajar, con responsabilidad, actitud, templanza, y honradez, por sobre todas las cosas. Y esos mismos valores, Jorge Villegas lo representa muy bien”.

“Él -Jorge Villegas- recién contó la anécdota del llamado por el autobomba, y no es solamente ese llamado, hubo mucho más llamado; y yo siempre digo que la insistencia cambia los órdenes de prioridades”, recordó Arcioni y expresó: “la verdad que se necesitan presidentes y presidentas comunales que gestionen e insistan, porque un Estado es muy diverso y hay muchas problemáticas día a día, pero lo más importante es saber cuáles son esas prioridades y necesidades. Muchas veces, así como hemos colaborado y ayudado, otras tantas veces tuvimos que decir que no, porque no teníamos esa posibilidad, pero decíamos que no y también le decíamos que vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, no es simplemente un no, sino encontrarle la solución”.

“Hemos estado acá en Ricardo Rojas como con todas las localidades del interior, la verdad que te felicito Jorge por todo lo que has hecho por tu pueblo, porque para eso se necesita amor por lo que uno hace y amor por pertenecer”, resaltó Arcioni.

Luego, Arcioni se refirió a la contienda electoral que se viene el 19 de noviembre, y sostuvo que “cuando uno está y escucha los dos modelos de país que se está discutiendo hoy, yo quiero un Estado presente. Yo quiero un Estado que represente al interior, que sea realmente federal; porque tanto se habla del federalismo, pero si nosotros no lo practicamos al federalismo en esta provincia, que es a través del cuidado y darle la dignidad que se merece cada habitante del interior, todo lo demás queda desde lo discursivo”.

Y añadió: “Yo la verdad que más que de lo discursivo prefiero desde la acción y acompañando esta gestión me siento muy orgullo. Decirle a Jorge que trabaje y que siga luchando por su pueblo, porque en las próximas elecciones yo quiero que Ricardo Rojas sienta que hay un Estado presente, y que va a seguir teniéndolo”.

“El gobernador Arcioni nos ayudó muchísimo a todos”

A su turno, el presidente de la comuna rural Ricardo Rojas, Rubén Villegas, agradeció la presencia de las autoridades, y resaltó que “hoy es un día muy importante para todos nosotros, y es un momento para poder contarles todo lo que hicimos y además poder agradecerle al gobernador Arcioni y todo su equipo de trabajo por el constante acompañamiento a nuestro pueblo”.

“En Ricardo Rojas hemos conseguido tener la posibilidad de realizar ayudas sociales, con muchos subsidios; realizamos mejoramiento de viviendas; pudimos realizar más de 15 mil metros cuadrados de adoquinado, digamos el 85% de casco urbano del pueblo tiene adoquinado”, enumeró Villegas y detalló: “realizamos ampliaciones en la red de agua, el museo, la biblioteca, mejoramiento en la Comisaria, en el Hospital, en el Juzgado, en la Escuela donde siempre estuvimos presentes; además logramos poner en marcha un aserradero, el lavadero comunal -que funciona muy bien-, los mejoramientos en la comuna con la tecnología que corresponde, la ampliación en el galpón para una mejor función con herramientas y equipamiento nuevo. Hemos logrado tener la oficina del IAC, la de Defensa del Consumidor, la de ANSES, una FM donde se capacitó a los chicos, y la verdad que no es poca cosa todo lo que logramos para nuestra gente. Todo esto es gracias a la gestión de Mariano Arcioni y su equipo de trabajo”.

“No me quiero olvidar de las importantes obras para la localidad como lo son el cajero y la soñada estación de servicio que hoy la disfrutamos, y todo esto es gracias a vos Mariano Arcioni”, destacó Villegas y precisó que “también logramos tener un parque automotor muy importante, con camionetas, camiones y máquinas; hemos realizado mejoramientos en avenidas, con iluminaciones y numeraciones en las calles. Los mejoramientos de las plazas, que se disfrutan, la nueva plaza que lleva el nombre de Mariano Arcioni, porque nosotros somos gente agradecida y tomamos esa decisión. La verdad que este gobernador nos a ayudado muchísimo a todos, no solamente a nosotros, y hemos podido lograr un montón de cosas”.

A su vez, Villegas realzó la decisión de tener un Cuerpo de Bomberos Voluntarios. “Cuando nos decían que era imposible tener nuestro propio Cuerpo de Bomberos, nunca nos resignamos y hoy gracias al Gobierno de la Provincia lo tenemos, por eso agradezco a todas y todos que trabajaron muchísimo para lograrlo”, y recordó “una noche eran las 23 horas y lo llame al gobernador, me atendió como siempre, y le dije: Mariano te llamó para no olvidarme la idea que tenemos, que es poder contar con un autobomba para nuestro propio Cuerpo de Bomberos, y él automáticamente me respondió qué te falta, cuánto necesitas, avanza, compra, y así fue que pudimos comprar el camión y luego arrancar con todo, es por eso que felicitó a todo el grupo por el trabajo realizado”.

Por último, el jefe comunal indicó que “ya estamos con un pie en el estribo, le pedimos a las nuevas autoridades que no se desarme todo esto que tanto nos costó tener”, y agradeció “a mi esposa y familia por el aguante; a todos lo que estuvieron en la comuna durante todos los días, a cualquier hora ayudando; y en especial, y no me voy a cansar de decirlo, al gobernador Mariano Arcioni, que cuando nos enteramos que venias nos alegramos muchísimo todos”.

Actividades

El acto oficial dio inicio pasadas las 11:30 horas con la presentación de las Banderas de Ceremonia, una breve reseña histórica, el izamiento del Pabellón Nacional, y la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego, las autoridades procedieron a la entrega de reconocimientos a antiguos pobladores de Ricardo Rojas.

Al cabo del acto oficial, las autoridades provinciales y comunales dejaron oficialmente inauguradas la renovación de la radio comunal, la Oficina de Bomberos Voluntarios de Ricardo Rojas, donde además se hizo entrega de materiales; y también las obras de adoquinado.

Asimismo, los festejos tuvieron su continuidad en el Salón Comunitario, donde se compartió un almuerzo popular, con música, bailes y entretenimientos para los residentes y familias que se acercaron a la comuna rural.

