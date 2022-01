Arcioni: Dijo que hoy la megamineria no está bajo análisis

Mientras las organizaciones integrantes de la Unión de Asambleas de comunidades chubutenses ponen en marcha la recolección de firmas para presentar por tercera vez la Iniciativa Popular, el gobernador tras haber derogado la zonificación y anunciar un plebiscito, manifestó este lunes que quela megamineria hoy no está bajo análisis.

El mandatario provincial al ser consultado por la prensa, no ahondo demasiado en el tema, aunque tras decir que hoy la megamineria “ No está bajo análisis” agregó que “lo analizaremos con el tiempo, pero hoy no. No está terminado pero no se va a dar la discusión, ya está, miremos para adelante”, señaló.