Arcioni denunciará por mal desempeño de sus funciones a los jueces Soñis y Caviglia

La presentación la realizará el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, ante el Consejo de la Magistratura, al considerar que los magistrados mencionados realizaron “apreciaciones políticas que constituyen una falta de conducta”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, denunciará a los jueces de Comodoro Rivadavia, Alejandro Soñis y Miguel Angel Caviglia, por mal desempeño en sus funciones, tal como lo prevé el artículo 165 de la Constitución Provincial, como consecuencia de las declaraciones públicas que efectuaran los magistrados mencionados.

La denuncia se efectuará ante el Consejo de la Magistratura con la representación del fiscal de Estado, Andrés Giacomone, quien consideró que “las apreciaciones de tipo político consisten una falta de conducta”.

En la presentación, el fiscal de Estado hace referencia a las expresiones públicas en medios periodísticos en las que los magistrados “aprovechándose de su investidura se extralimitaron con opiniones dignas de partidismo político, cuestión que configura una intromisión de poderes, un claro activismo político y por consiguiente un claro acto de mal desempeño de su cargo”.

Giacomone advirtió que los jueces “deben hablar a través delas sentencias, reza una vieja premisa del derecho”, y precisó que Soñis y Caviglia “eligieron el camino de los medios de comunicación para plasmar sus opiniones y no las vías formales que bien ellos mismos conocen”.

El funcionario provincial afirmó que “las declaraciones de los magistrados no fueron una simple extralimitación y que tienen una búsqueda concreta, tampoco es casual elegir el momento puntual de crispación social para salir a esbozar sus críticas partidarias”.

En ese orden, además la presentación destaca que el juez Soñis, entre otras expresiones, advirtió que “hay una planta política sobredimensionada, con empleados que no concurren a trabajar en el Valle, porque sabemos que son ñoquis”.

Giacomone plasmó en la denuncia que dichas expresiones del magistrado “no sólo revisten una gravedad inusitada, toda vez que Soñis persiste con su crítica fuera del contexto apropiado”.

“El mismo magistrado, al referirse a los supuestos ñoquis, habla de un delito que como funcionario público tiene la obligación de denunciar”, remarcó el fiscal de Estado.

Giacomone aseguró que “tal es la gravedad institucional que revisten las declaraciones, que el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, realizó declaraciones aclarando que las mismas eran a título personal de los jueces”.

Además, insistió en que «las declaraciones sobre que ‘el gobernador de un paso al costado’ o que ‘se avance en un juicio político’ son –netamente- políticas que les están vedadas a los jueces ya que no tienen permitido ejercer ningún tipo de actividad política. Las declaraciones de esas características son –claramente- actividades políticas con una connotación terrible y una gravedad institucional muy fuera de lo que se espera del accionar judicial».

Por último, Giacomone aseguró que «la denuncia en el Consejo de la Magistratura la realiza el Gobernador con el patrocinio mío y hay otra presentación en el Superior Tribunal de Justicia para iniciar el sumario correspondiente. Por un lado, se pide la apertura de un sumario en el Poder Judicial en el Superior Tribunal de Justicia y –por otro lado- se efectúa la denuncia en el Consejo de la Magistratura».