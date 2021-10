Arcioni anunció aportes por más de 22 millones para el regreso el verano próximo de las Fiestas Populares en Chubut

El Gobernador anunció hoy un aporte de 22.2 millones de pesos para la realización este verano de las Fiestas Populares en los 27 municipios y 20 comunas rurales de Chubut, durante un acto que se desarrolló en el Salón de los Constituyentes.

El mandatario comunicó el aporte económico durante un encuentro de trabajo con intendentes, presidentes de comunas rurales y referentes culturales, llevado a cabo en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, en Rawson.

En la oportunidad, las autoridades provinciales hicieron entrega de carnets de artesanos, de distintos rubros, y avanzaron en lineamientos de organización de las Fiestas Populares con los responsables de las respectivas localidades.

Arcioni expresó que “lo que nos convoca hoy, más allá de los carnets para los artesanos, más allá de este reconocimiento para los artesanos, también nos reúne, luego de la pandemia que nos perjudicó a absolutamente a todos, lo que es la época de fiestas populares, donde muchas se realizan en verano y en época de vacaciones, que permite una mayor cantidad de visitantes y de turistas a nivel regional, y el turismo de la Patagonia, como digo ‘birregional’”.

“Luego de este momento difícil que nos tocó atravesar, hemos decidido acompañar con todos los recursos con los que se puede a las fiestas populares, y nos pareció acertado que con Cultura, Turismo, el Banco, con Lotería, llevarles la tranquilidad que tendrán un aporte de parte de Provincia, equitativo porque prácticamente los 27 municipios y las 20 comunas rurales tienen sus tradicionales festejos”, destacó.

En tal sentido, Arcioni afirmó que “hemos decidido que es momento de empezar ya a destinar los fondos y podemos acompañarlos con 22.200.000 de pesos”, y añadió que “todo lo que podamos acompañarlos con la organización de cada una de ellas, cuenten con nosotros, por todo lo que significa para cada una de las localidades las Fiestas Populares, no solo para los artesanos, sino también lo que implica para cada localidad el turismo, cómo se derraman los recursos en las comunas, siendo beneficiados gran parte de ellas”.

Potenciar artistas locales

“Hay que ir previendo con tiempo las Fiestas Populares, y me parece que luego de un año tan difícil, hemos de utilizar y potenciar a los artistas locales, que tenemos artistas locales de excelencia y démosle una mano también, que necesitan de nuestro apoyo; y poner en valor al artista de Chubut”, sostuvo el mandatario.

Arcioni afirmó que “tenemos una provincia que viene asomando y me pone muy contento” e insistió en que desde la administración que conduce “trabajamos absolutamente con todos, con respeto institucional y ningún tipo de distinción partidaria”.

El mandatario provincial sostuvo que la organización de las fiestas populares se realizará de acuerdo a los parámetros fijados por las autoridades sanitarias. “Será con burbujas, y lo podemos hacer porque en estos días vamos al llegar a las 700 mil vacunas aplicadas y más de 350 mil chubutenses ya completaron el esquema completo de vacunación contra el Covid 19”.

Participaron junto al mandatario el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor Garcia, la subsecretaria de Cultura, Carla Olivet, el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS-Lotería del Chubut), Luis María Aguirre, y el presidente del Banco del Chubut S.A., Miguel Arnaudo;

Asistieron intendentes, jefes comunales y representantes de Camarones, Corcovado, Cholila, El Maitén, Epuyén, Gobernador Costa, Gualjaina, José de San Martín, Paso de Indios, Río Mayo, y Tecka, Comodoro Rivadavia, Dolavon, El Hoyo, Epuyén, Esquel, Gaiman, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Puerto Madryn, Rada Tilly, Rawson, Río Mayo, Río Pico, Sarmiento, Trelew y 28 de Julio.

Por su parte, Olivet señaló que “la idea es que podamos realizar las fiestas populares el año que viene. Sabemos que para cada localidad son muy importantes, generan una importante actividad económica, un espacio de encuentro donde los artistas pueden mostrar sus diferentes artes; y creo que es muy importante que podamos ordenarnos para definir el cronograma y se puedan realizar en el 2022”.

Registro provincial de artesanos

El Registro Provincial de Artesanos del Chubut, fue creado por Ley IX Nº 53 y su Decreto Reglamentario Nº 1.114/06, y tiene como objetivo la identificación de cada uno de los artesanos y sus especialidades dentro de la provincia, en los distintos rubros artesanales: Hueso/Asta, Inst. Musicales, Cestería, Vidrio, Piedra, Cerámica, Cuero, Metales, Madera, Textil, y Otros.

En la actualidad, se encuentran 1.100 artesanos registrados en todo el territorio provincial con sus respectivos números de matrículas; y la última actualización de datos realizada, dejó como resultado una total de más de 500 artesanos actualizados

Para ingresar al Registro todos los postulantes son evaluados por la Comisión de Selección, quienes se reúnen –anualmente- para decidir el ingreso o no al mismo. Esta Comisión está integrada por reconocidos artesanos que ya la conforman con anterioridad.

