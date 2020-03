Arcioni anticipó que hoy llegan a Chubut mil kits para realizar análisis de coronavirus

El Gobernador brindó una conferencia de prensa desde Comodoro Rivadavia junto a los intendentes de esa ciudad y de Rada Tilly. Indicó que los 300 chubutenses que están varados en Buenos Aires están siendo asistidos y serán trasladados a la provincia.

El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, señaló este lunes desde Comodoro Rivadavia que esta tarde llegarán a Chubut alrededor de mil kits para realizar los análisis de coronavirus en la provincia. Indicó que durante encuentros mantenidos a lo largo de la mañana junto a intendentes y equipos de salud, se coordinó “cómo se van a implementar y distribuir” en las diferentes ciudades.

“También estuvimos organizando la extensión de la cuarentena y verificando todo lo que hace a insumos y requerimientos, sobre todo para el personal de salud pública”, reveló el mandatario en una conferencia de prensa que brindó junto a los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque y de Rada Tilly, Luis Juncos en la Residencia Oficial de Gobierno en Kilómetro3.

Sin casos confirmados en Chubut

Arcioni anunció que hasta la fecha no hay ningún caso confirmado de COVID-19 en la provincia, que continúan siendo once los sospechosos y reveló que “un paciente internado en un nosocomio de Comodoro Rivadavia dio negativo”.

En ese sentido, el Gobernador destacó que “le estamos ganando al segundo ciclo del virus que hace que hoy la provincia no tengan ningún caso registrado”. Sin embargo, aclaró, “no significa que no pueda llegar a venir, por eso estamos tomando todas las medidas necesarias junto con los intendentes y los titulares de salud”.

Extensión de la cuarentena

En otro tramo de la conferencia, el mandatario aseguró que desde Chubut “apoyamos categóricamente el Decreto que extiende la cuarentena hasta el 13 (de abril) a las 0 horas, tras Semana Santa”, que anunció en la noche de este domingo el presidente Alberto Fernández tras reunirse con gobernadores de todo el país por videoconferencia.

“Le estamos dando prioridad a la salud pública antes que a lo económico”, manifestó y agradeció a “todos aquellos que han entendido y han colaborado en cuidarse para poder cuidar al resto”.

Asistencia a chubutenses varados en Buenos Aires

Por otra parte, Arcioni indicó que hay más de 300 personas varadas en Buenos Aires. “Los estamos conteniendo a través de la Casa del Chubut, dándoles hospedaje, asegurándoles el transporte y el regreso a la provincia, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”, manifestó

Medidas económicas

En cuanto a las medidas económicas dispuestas por el Ejecutivo, el Gobernador detalló que “ya hemos puesto a disposición un crédito al 24% que son 500 millones de pesos para el sector Pyme”. Explicó que “es con fondos exclusivos del Banco del Chubut, mientras que el Gobierno Nacional autoriza al Gobierno de la provincia para poder tener a disposición” esos montos.

Sostuvo que también “venimos acompañando al sector con distintas medidas en créditos blandos” y anticipó que “vamos a estar anunciando 25 millones para el pequeño comerciante y mini PyMes para que puedan acceder a créditos con tasa subsidiada e incluso voluntaria”.

Pidió asimismo “responsabilidad social empresaria como muchos empresarios hoy la vienen implementando, colaborando y manteniendo las fuentes de trabajo”.

Decretos para insumos

Arcioni adelantó que se estarán firmando dos decretos: uno para “todos aquellos que tengan insumos en establecimientos privados no asistenciales, que no quiere decir que vamos a ir a buscar el recurso a un establecimiento privado para llevarlo el público”.

Y el otro que faculta al Ministerio de Salud “para que haga las compras de todos los insumos y todo lo que sea necesario para llevar adelante la pandemia”. Explicó sobre este último que también contempla la conformación de una comisión supervisora “compuesta por titulares de bloques opositores, por el Superior Tribunal de Justicia, el procurador general, el Defensor oficial, para que supervise el dinero que se va a utilizar”.

Jubilados y bancas privadas

Respecto a los jubilados que no tienen tarjeta de débito y no pueden cobrar sus haberes por las ventanillas del Banco del Chubut, el gobernador indicó “se dio sobre todo en el primer tramo donde había 89 jubilados que no estaban bancarizados”. Manifestó que “lo que se hizo fue que se vaya a pagar a cada domicilio con un camión de caudales y acompañamiento de la fuerza policial”.

Señaló que la entidad financiera provincial implementó guardias mínimas y se está trabajando en igual sentido con las bancas privadas para que, además, habiliten “algunas cajas para las empresas que siguen trabajando”.

Seguridad

Arcioni también se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la cuarentena social, preventiva y obligatoria. Destacó que “el Ministerio de Seguridad está trabajando de manera impecable” y aclaró que “se ha tratado a la gente con respeto”.

Indicó que se están investigando “presuntos abusos” y para eso “estamos trabajando con la Justicia que se puso a disposición”.

Pago de haberes

Respecto al pago de la totalidad de los haberes a los agentes comprendidos en el segundo rango, el gobernador manifestó que “seguramente lo vamos a estar cancelando esta semana, tendré una reunión con el ministro de Economía y vamos a estar anunciando el cronograma de pagos para los próximos días”.

Reveló que “estamos considerando hasta ahora con fondos propios, pero también estamos esperando un adelanto de coparticipación que se comprometió el Gobierno Nacional y que fue ratificado ayer por el Presidente”.

Trabajo coordinado

El intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, rescató el trabajo coordinado junto a Provincia “desde el primer día” y aseguró que “queremos prepararnos de la mejor manera ante esta crisis”.

Se refirió a la declaración de la Emergencia Sanitaria en la ciudad, aprobada por unanimidad el jueves último en una sesión extraordinaria realizada en el Concejo Deliberante. “Nos da algunas facultades al Ejecutivo Municipal para poder tomar decisiones más inmediatas en beneficio de la población”, señaló.

Consideró que se deberá ser “inflexible con aquellos que no entienden que estamos cuidando la vida de los individuos y la población en general”. Y comunicó a la sociedad que “vamos a ser irrestrictos” con quienes no cumplan las normas dispuestas en el marco de la cuarentena.

