Arcioni acompañó al Presidente en los anuncios de créditos para viviendas y celebró la promulgación de la Ley de Modificación al Impuesto a las Ganancias

El mandatario provincial participó, a través de videoconferencia, de los importantes anuncios que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “25 mil chubutenses, entre empleados y jubilados dejarán de pagar el impuesto a las ganancias”, valoró el mandatario provincial en relación a la Promulgación de la Ley.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este martes de manera virtual del lanzamiento por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de 87 mil créditos para la refacción y la construcción de viviendas nuevas en todo el país en el marco del Programa Casa Propia. Asimismo, en la oportunidad, el mandatario nacional promulgó la Ley de modificación al Impuesto a las Ganancias sancionado por el Congreso de la Nación.

El primer mandatario provincial participó desde la Residencia Oficial de Gobierno en KM 3 en Comodoro Rivadavia. En tanto, el acto oficial se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; además de diputados, senadores, funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes.

Al respecto, el Gobernador Arcioni celebró los anuncios del Presidente Fernández, y remarcó que con la promulgación de la Ley de modificación al Impuesto a las ganancias, “25.000 chubutenses, entre empleados y jubilados, dejarán de pagarlo. Es un claro beneficio en favor de nuestro trabajadores”.

Asimismo, destacó la línea de créditos para la construcción y refacción de viviendas y manifestó que “demuestra una vez más el gran compromiso del Gobierno Nacional, en el marco de una clara política federal, en beneficio de quienes quieren acceder a su vivienda propia”.

“Es un día muy grato para todos los argentinos porque muchos se verán beneficiados con estos créditos y podrán tener la vivienda propia, que es el sueño de cualquier familia”, aseveró Arcioni.

Anuncio presidencial

Al hacer uso de la palabra, el Presidente de la Nación destacó que “hoy es un día importante para el Gobierno y todos nosotros porque ponemos orden al impuesto a las ganancias que afectaba a mucha gente que vivía de un salario y no tenía características de tener riquezas como para pagar ganancias”.

Destacó el trabajo impulsado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el acompañamiento de diputados y senadores. “Estamos resolviendo el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores y jubilados afectados por este impuesto. Es un beneficio que alcanza al 90% de las personas asalariadas”.

El Presidente Fernández informó que “se aplicará desde el 1º de enero por lo cual lo pagado en enero, febrero, marzo será devuelto a los trabajadores” y agregó: “anunciar la línea de créditos para refacción y construcción de viviendas a tasa cero y que la cuota que haya que pagar esté vinculada al crecimiento del salario, y no a la inflación, ni al dólar termina con ese fantasma que aparece con los créditos”.

“Nos propusimos apurar la entrega de viviendas que hace 4 años no se hacían, favorecer la construcción de más viviendas y la refacción de otras para la activación de la economía, resolver el problema a quienes no tienen su casa propia. Hoy es un día donde el 90% de los trabajadores dejan de pagar el impuesto a las ganancias y les abrimos la posibilidad de que ese dinero sea destinado a acceder a su casa propia. Todo esto en medio de una pandemia donde debemos seguir cuidándonos, más allá de la negación que algunos hacen”.

Créditos para refacción y construcción de viviendas

El Presidente presentó dos nuevas línea de financiamiento con tasa 0 y ajustadas por la nueva fórmula Hog.Ar, basada en la evolución de los salarios, tanto para la compra de materiales y trabajos de mano de obra para mejoras habitacionales como para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados.

En el caso de los Créditos Casa Propia para refacción, se trata de 65.000 créditos personales que tendrán un plazo de 36 meses y tres meses de gracia. Mientras que, para la construcción de casas nuevas en lote propio, se otorgarán 22 mil créditos por un monto máximo de 4 millones de pesos cada uno.

El Programa Casa Propia es una política federal de viviendas que busca brindar 264 mil soluciones habitacionales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y de promover su acceso igualitario.

