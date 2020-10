Aplicaron protocolo en Casa Matriz del Banco del Chubut por confirmación de un caso positivo de Covid 19

La atención al público continuó con normalidad ya que es personal ajeno a la sucursal

El Banco del Chubut informa a la comunidad que ante la confirmación de un caso positivo de Covid-19 en personal de la línea gerencial que opera en Casa Matriz, en coordinación con las autoridades sanitarias se aplicaron las medidas establecidas por los protocolos vigentes para estos casos. La situación fue contenida rápidamente y en virtud de que no guarda relación con el espacio físico de atención al público de la sucursal Rawson, no impactó en los servicios que se prestan a los usuarios.

Como primera medida se resolvió aislar preventivamente a los 5 contactos estrechos declarados, los que hasta el momento no presentaban sintomatología.

Asimismo, se aplicó una profunda desinfección en el segundo piso del edificio, por ser el espacio de circulación en el que se desempeña la persona afectada y se implementaron todas las medidas previstas en los protocolos vigentes.

Cabe recordar que el Banco del Chubut monitorea en todas sus dependencias a la totalidad de las personas que ingresan en sus edificios, exigiendo la utilización del tapabocas y midiendo la temperatura antes de permitir el acceso.

Asimismo el Banco garantiza al personal la provisión de barbijos y alcohol en gel para restringir las posibilidades de transmisión viral y desde el último mes comenzó a implementar una nueva modalidad de limpieza profunda con características similares a las exigidas en la industria alimenticia y en instituciones sanitarias, a fin de extremar los recaudos necesarios en el marco de la actual situaci epidemiolica.