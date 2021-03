ANSES, PAMI y ReNaPer trabaja en zona afectada por los incendios

Las tres instituciones se encuentran trabajando en terreno, junto a los municipios de El Hoyo y Lago Puelo, ayudando a los damnificados por la catástrofe en trámites varios para facilitarles y agilizar el acceso a las distintas ayudas y prestaciones dispuestas por el gobierno Nacional dentro del paquete de medidas por la emergencia.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, una vez más agradeció el acompañamiento y la presencia en territorio del gobierno nacional a través de los distintos organismos.

Por su parte el diputado Igón, remarcó la importancia de poder coordinar el trabajo conjunto con los distintos organismos nacionales, en este caso el ANSES, PAMI y ReNaPer; para agilizar los trámites relacionados con lo anunciado por el presidente Fernández durante su visita a la zona de catástrofe, sobre beneficiados de la región con la duplicación de las jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares.

En el marco del operativo desplegado, se están relevado datos en terreno con un equipo instalado sobre la Ruta Nacional 40 en la zona afectada por el fuego y con una unidad móvil que permanece instalada en el centro de la localidad de Lago Puelo, ya que es necesario contar con conexión a internet para ir cargando datos e iniciando los trámites necesarios para que los damnificados puedan acceder a la documentación necesaria y de esta manera obtener los beneficios otorgados por el gobierno Nacional.

Anses, despliega en la zona un equipo de 20 personas, con el objeto de duplicar las prestaciones que hay en la comarca para las personas afectadas, en ese sentido se aclaró que hay muchas personas que no van a tener que realizar ningún tramite porque las duplicaciones son automáticas.

En tanto la presencia del ReNaPer es fundamental para la tramitación del DNI, documento necesario para iniciar cualquier trámite.

El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) se encontrará trabajando desde el pasado martes (16) en la región , en ese sentido se informó que los trámites realizados los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo se entregan el lunes 5 de abril de 10 a 12 horas. Mientras los trámites realizados los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo tienen fecha de entrega el día martes 6/4 de 10 a 12.

Durante las primeras jornadas de trabajo, este organismo ya había ejecutado unos 300 trámites de recuperación de DNI.

Entorno al operativo desplegado por estas tres instituciones, el intendente Sánchez sostuvo “Es otra muy buena acción del gobierno nacional, porque son múltiples los factores que van surgiendo, igualmente seguimos con el registro de viviendas afectadas”.

Asistencia al sector artesanal y productivo

Por otra parte y en relación a las gestiones realizadas ante las distintas carteras del gobierno nacional , el diputado Santiago Igón, adelantó que el Ministerio de Cultura cuenta con un fondo específicos que se destinara a artesanos y artistas que han perdido sus herramientas e instrumentos de trabajo ; por otra parte con el ministerio de agricultura ganadería y pesca se está trabajando en la articulación de asistencia a productores , no solo en términos de la agricultura familiar, sino también sobre la recomposición de la infraestructura (galpones, alambrados, varillas, postes etc) que han perdido las chacras y campos, y la repoblación del ganado perdido , en ese sentido se señaló que la zona más afectada está dentro del ejido municipal de El Maitén , en donde hay mayor cantidad de hectáreas de campo quemadas.