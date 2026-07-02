Alto Río Senguer: Pedido de juicio abreviado para un sujeto acusado por el delito de abuso sexual simple

Por pedido de las representantes del Ministerio Público Fiscal y el abogado particular del acusado, el juez penal Ariel Quiroga, analiza el pedido de aplicación del instituto de juicio abreviado para una causa penal contra un sujeto identificado por las iniciales D.M.B (69), acusado como autor de los delitos de abuso sexual simple, dos hechos, en concurso real entre sí en contexto de violencia de género y en vulneración a los derechos de la niñez. Según consta en la acusación pública, los hechos ocurrieron entre los meses de septiembre y agosto de 2023 y 2024, en el domicilio de la víctima y en la vía pública. (Los protocolos de información para casos de abuso sexual recomiendan no brindar las identidades completas, a los fines de evitar el proceso de revictimización). En este marco, las partes indicaron que la pena a imponer acordada con el acusado y su defensor, es de 2 años de prisión en suspenso. En tanto, el acuerdo también le exige el cumplimiento de reglas de conducta. Durante ese período de la sentencia el condenado deberá someterse a un tratamiento psicológico, realizar y aprobar un curso sobre violencia de género, cumplir la orden de prohibición y acercamiento con la víctima y su grupo familiar, entre otras normas de comportamiento. Finalmente, el magistrado informó que analizará la seriedad y alcance de la propuesta para luego notificar su resolución a las partes.

El acto judicial se desarrolló esta mañana en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento. En la ocasión, la fiscalía estuvo representada por la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi. En este marco, Bernardi relató los hechos investigados por la fiscalía. Luego, se expresó respecto de los fundamentos de la acusación y la calificación jurídica. En otro orden, indicó que la implementación de esta alternativa al juicio oral y público, exige que el acusado reconozca los hechos, admita su participación y acepte la pena que se le va imponer. En este sentido, sostuvo que las partes acordaron que el imputado reciba una condena de 2 años de prisión en suspenso. A ello agregó que el condenado deberá cumplir reglas de conducta por el mismo plazo de la sentencia.

Las normas de comportamiento que el procesado debe acatar son:

. Fijar domicilio legal

. Presentarse ante el Patronato de Liberado en 8 oportunidades.

. Realizar y aprobar un curso sobre violencia de género.

. Someterse a un tratamiento psicológico

. Cumplir con la orden de prohibición de acercamiento o contacto por cualquier medio con la víctima y su grupo familiar.

Asimismo, en la audiencia participaron los abogados de la asesoría de familia, Sofía Maestro y Jeremías Kruger. En tanto, el abogado particular Herminio Gonzáles Meneses ejerció la representación legal del acusado y acordó con la propuesta presentada por la fiscalía.

Nota editorial

En cumplimiento de la normativa vigente que preserva la intimidad, seguridad y dignidad de las personas afectadas por delitos de abuso sexual o violencia familiar, omitimos datos filiatorios específicos y resguardamos la identidad de los menores de edad involucrados, priorizando el derecho a la privacidad por sobre el detalle mediático.

¿Qué hacer?

El abuso sexual infantil es un delito que, en la mayoría de los casos, ocurre dentro del entorno cercano del niño o niña y se perpetúa en silencio. Amenazas, manipulación emocional y sentimientos de culpa son algunos de los factores que dificultan que las víctimas hablen. Ante cualquier sospecha, especialistas recomiendan actuar de inmediato y dar aviso a las autoridades.

¿Adónde puedo denunciar?

Las víctimas de violencia de género o abuso sexual, pueden realizar las denuncias en instituciones como la Comisaría de la Mujer, disponible las 24 horas del día, y la Fiscalía, que opera de lunes a viernes en horario diurno. Al denunciar, se protege a las víctimas y se contribuye a la prevención de futuros actos de violencia.

Comisaría de la Mujer (las 24 hs)

Calle: Ormachea n°15

Tel. fijo: (297) 4892104 – Celular de Servicio: (297) 6245605

Fiscalía: (lunes a viernes de 07:00 a 13:00)

Avenida Ingeniero Coronel n° 556

Tel. fijo: 48987676 –4893716 Celular de Guardia (297) 4136155