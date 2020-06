Alerta y Preocupación: Los trabajadores de servicios públicos del noroeste iniciaron medida de fuerza y advirtieron que no saldrán a reparar ningún problema que pueda darse en el sistema eléctrico

Los trabajadores de la delegación de servicios públicos del Noroeste del Chubut, ante la incertidumbre sobre el pago salarial y la falta de recursos en cuanto a insumos, herramientas, movilidad y elementos de seguridad, se declararon bajo medida de fuerza por tiempo indeterminado. La decisión fue confirmada a este medio por el delegado sindical Mauro Palma y el propio intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez, quien expresó su preocupación al respecto, al tiempo que aseveró “ Al igual que toda la población del noroeste del Chubut, hoy me sentí rehén de esta situación …”.

Palma confirmó que la medida es por tiempo indeterminado y consiste en retención de servicio sin kit de colaboración, subrayando que esto último significa que “hasta el momento el servicio se mantenía a voluntad y elementos propios aportados por los trabajadores, pero ahora sin cobrar el sueldo ni siquiera de nuestros bolsillos podemos poner cosas para mantener el servicio. No tenemos absolutamente nada”, aseguro Palma, quien recordó que el reclamo va de la mano con la denuncia realizada la semana pasada ante la secretaria de trabajo de la provincia.

El intendente Sánchez , por su parte al ser consultado por la situación, dijo que el día de ayer(martes) fue advertido por el delegado sindical de luz y fuerza , de la medida iniciada por falta de pago salarial y falta de insumos y recursos; al respecto remarcó “ doy constancia, que ellos no tienen los insumos necesarios, tienen los vehículos oficiales rotos, y cuando anda alguno nos piden combustible para cuando poder recorrer y hacer el mantenimiento … también tenemos constancia que en la delegación de servicios públicos del noroeste no tienen los elementos de seguridad personal , ni fusibles tienen”, advirtió el mandatario municipal .

Sánchez hizo pública su preocupación, ya que en el marco de la medida de fuerza iniciada, el sector en pie de reclamo advirtió que no saldrá a reparar nuevos cortes de luz, “sabemos que en esta época del año por las malas condiciones del servicio eléctrico de la Comarca con cualquier viento o lluvia fuerte se producen cortes de suministro eléctrico, si el personal que lo tiene que reponer no sale, nos preocupa mucho”, señaló Sánchez.

El intendente de Lago Puelo dijo “Hoy realmente yo me sentí al igual que la población del noroeste del Chubut rehén de esta situación entre el sindicato y los trabajadores con su justo reclamo, y la no respuesta del gobierno provincial al no pagar el sueldo y no dotar de elementos básicos de seguridad a los trabajadores”.

El intendente ni bien se anoticio de la medida de fuerza de los trabajadores de la delegación de servicios públicos del noroeste , se comunicó con el ministro de obras públicas Aguilera, y le envió mensaje al Secretario General de Gobierno Meiszner y su asistente . Al respecto indicó que “ La respuesta es que hoy se iban a poner en contacto con el área de servicios públicos para garantizar si hay un corte de luz que se repare pero hasta el momento ( 11:30 hs. ) no he tenido una comunicación a la inversa por parte del sindicato”.

Consultado por este medio Mauro Palma, si desde el gobierno provincial alguien se había comunicado, dijo que “No, y que difícilmente lo hagan porque la solución que se necesita demanda recursos económicos…”

Sánchez también tomó contacto con sus pares de la Comarca, para entre todos hacer llegar la preocupación al gobierno.

Respecto a la solución coyuntural de fondo, el mandatario municipal entiende que hay dos cuestiones a resolver, la primera la necesidad urgente de gestionar y concretar la inversión millonaria de una gran obra para el noroeste del Chubut, y la otra tiene directa relación con un acuerdo que no se ha terminado de plasmar entre las provincias del Chubut y Rio Negro.

Facturación

Por otra parte Sánchez se refirió a la importancia de que una vez pasada la emergencia Pandemia Covid 19, se regularice el sistema de facturación y cobro de energía eléctrica, paralizado hace ya dos años.

Al tiempo que subrayó que si esto sucede también se está pidiendo que un porcentaje de la recaudación quede en la Delegación del Noroeste de Servicios Públicos Provincial, para poder contar con recursos y condiciones adecuadas para el desempeño de tareas de los trabajadores.