Alerta y Preocupación en la Comarca Andina por el colapso del sistema eléctrico

Hace más de 30 horas que varios sectores de la población de la Comarca Andina , están sin energía eléctrica por fallas en el sistema que colapsó ante la falta de inversión, cuestión que desde hace años desde la delegación de servicios públicos del noroeste vienen alertando. Hoy los trabajadores del sector se encuentran bajo medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Con el correr de las horas, el problema se acrecienta y las soluciones y respuestas del poder central provincial, no llegan a la población de la Comarca que se siente rehén del conflicto gremial, salarial y de desinversión y búsqueda de salida concreta por parte del gobierno provincial.

Los trabajadores de la delegación noroeste de servicios públicos, se plantaron y dijeron basta, “cansados de sostener un sistema a base de buena voluntad y colaboración propia del personal”, aseveran desde el sector.

Consultado el delegado gremial Albornoz, si habían tenido algún tipo de respuesta desde la dirección general de servicios públicos, indicó que hasta el momento no tienen respuestas certeras de nada, la última comunicación fue alrededor de las 18 horas del viernes con el Ministro Aguilera, “Fueron todas promesas para mañana y nada real para ahora el día a día”, señaló en ese sentido Albornoz para además sostener que “La realidad es que paramos porque el sistema ya no se puede sostener, hoy los vehículos no andan, veníamos pidiéndoles combustible a los municipios, eso era de parte nuestra prostituirnos prácticamente porque si bien nos daban combustible estábamos ocasionándoles a los municipios un déficit terrible, cuando es la patronal la que debe proveernos de insumos“

A lo que añadió” Desde el área de reclamo a mi cargo, mandar a los chicos a atender un reclamo es mandarlos al suicidio, porque las pértigas están vencidas, no tienen guantes, si llueve no tienen una capa, es una locura como esta todo, nosotros hicimos hincapié en la denuncia que se realizó ante la secretaria de trabajo, el gremio está tratando de mediar y que los políticos entiendan que esto sin inversión no se sostiene y no se puede arrancar, lamentablemente hoy tenemos que apelar a la sinceridad con los vecinos y lo que menos queremos es tener a los vecinos de rehén pero la realidad es esta , no tenemos más realidad ni estamos ocultando la verdad. La realidad se puede ver en la delegación de servicios públicos, cualquiera puede venir a visitar las instalaciones, y yo mismo le doy la llave de los vehículos para que lo pongan en marcha y van a ver que ninguno anda, lamentablemente no podemos hacer nada”, aseveró el trabajador y delegado gremial de delegación de servicios públicos del noroeste del Chubut.

Los sectores afectados por cortes de energía eléctrica, hasta el momento de cierre de esta nota, eran un sector de Golondrinas, que suministra energía eléctrica a un sector de Bella Vista, parte del camino viejo de Golondrinas, y en la localidad de El Hoyo, el camino Los Inmigrantes afectando a un número importante de productores que cuentan con cámaras de frio.

Ayer el intendente de Lago Puelo, se comunicó por videoconferencia con el gobernador Arcioni y el Ministro Aguilera, a fin de acercar respuestas a los vecinos y vecinas por los cortes de luz que se efectuaron en el marco del paro de la Dirección General de Servicios Públicos Chubut delegación noroeste (DGSP), según se informó, al tiempo que se reiteró la preocupación ante dicha situación, que desde hace ya varias horas afecta con corte de energía eléctrica a una amplia franja de población de paraje Las Golondrinas y genera inconvenientes en sistemas de bombeo de agua mediante el cual se mantienen las cisternas y distribución del líquido vital.

En materia salarial, un empelado de servicios públicos de la provincia, mediante una carta que tomó estado público, advirtió que la última acreditación de sueldos la recibió el 28 de abril, hacía ya 50 días, al tiempo que relata y asevera sentirse “harto de ver como se destruye nuestra fuente de trabajo”, reza uno de los párrafos del mensaje .