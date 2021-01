Advierten que en el Noroeste del Chubut no está garantizada la energía eléctrica ni el agua potable a la población

Tras una reunión entre representantes de luz y fuerza, la delegación Noroeste del Chubut y los intendentes de El Hoyo y Lago Puelo, Mauro Palma secretario general del sindicato y responsable técnico de la delegación de servicios públicos, advirtió a la comunidad en general que “ No se puede garantizar los servicios de energía eléctrico y de agua potable “, al tiempo que sugirió a los usuarios invertir en equipos electrógenos y perforaciones .

A pesar del desolador y preocupante panorama que lamentablemente no es nuevo en la zona del Noroeste del Chubut, Mauro Palma calificó como positiva la reunión mantenida con los intendentes Huisman de El Hoyo y Sánchez de Lago Puelo, subrayando y remarcando la importancia de que los mandatarios de la zona se unan en solicitar de forma inmediata un decreto de necesidad y urgencia en relación a los servicios públicos.

Así mismo el referente del sector, subrayó “lo que notamos es que el reclamo de los intendentes no tiene fuerza, tienen toda la buena voluntad de que los servicios públicos funciones, pero a decir verdad se encuentran casi igual o peor situación que la nuestra”.

Palma insistió que en la delegación noroeste no cuenta con recursos económicos, ni materiales, ni indumentaria, ni personal necesario para afrontar la crisis y déficit en el sistema energético sobre todo, como así también el servicio de agua potable.

Además pidió a los usuarios que todo reclamo sea elevado directamente al gobernador de la provincia, porque a nivel regional no se está en condiciones de resolver no dar respuestas a los vecinos.

Por otra parte si bien Palma, señaló que el contacto con el Ministro de Infraestructura Gustavo Aguilera es bueno, “pero parece ser que en el nivel superior del ejecutivo provincial no lo escuchan”, a lo que añadió” hoy por hoy estamos demandando que el gobernador sea quien venga a reparar la luz, porque tenemos buen contacto con el ministro aguilera pero vemos que está atado de pie y mano para poder dar soluciones, porque esto es un tema netamente económico, del lado del gremio aportamos todo el apoyo de buena voluntad sacamos recursos de nuestra seccional para poder financiar la puesta en funcionamiento sistema de facturación logramos que ahora se esté recaudando entre 4 y 5 millones por bimestre , pero el porcentaje que se había acordado destinar a la zona no se pudo concretar, no hay un decreto que habilite el procedimiento , no hay definición política concreta que defina la administración del recurso en cuestión..” explicó Palma .

Por otra parte el dirigente sindical , aseveró que además de los recursos económicos “hace falta que pongan toda la voluntad política, porque están poniendo cero voluntad política sobre todo del ejecutivo provincial , el gobernador, el ministro tienen muy buenas ideas y se ocupa pero evidentemente no está haciendo efecto en la figura del gobernador”.