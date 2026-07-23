Acuerdo histórico entre Chubut y Río Negro: una obra energética de 17 mil millones resolverá un conflicto de más de 25 años

El acuerdo firmado por los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres y Alberto Weretilneck permitirá ejecutar una obra energética clave que comenzará en los próximos 15 días y mejorará de manera sustancial el abastecimiento eléctrico de la Comarca Andina. El convenio pone fin a un litigio iniciado en 1991 y transforma una histórica deuda de Río Negro con Chubut en infraestructura fundamental para el desarrollo de ambas provincias.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó la firma de un convenio para el fortalecimiento energético de la región, que prevé la ejecución de una línea subterránea de doble terna de 33 kV entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”, una obra que comenzará en los próximos 15 días.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar el sistema eléctrico regional y la calidad del suministro mediante un tendido subterráneo de 26 kilómetros de extensión, que permitirá reemplazar la generación de la Central Térmica de El Bolsón y fortalecer el abastecimiento energético de toda la Comarca Andina.

La inversión, superior a los $17 mil millones, forma parte del proceso de transformación de la infraestructura energética que impulsa el Gobierno del Chubut en todo el territorio provincial. En conjunto con otras obras estratégicas, representa una inversión superior a los $30 mil millones destinada a consolidar servicios públicos más confiables, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

El acto tuvo lugar en la localidad de El Bolsón y acompañaron al mandatario los intendentes Silvio Boudargham (Cholila); Oscar Currilén (El Maitén); César Salamín (El Hoyo); José Contreras (Epuyén); Matías Taccetta (Esquel); Iván Fernández (Lago Puelo); Bruno Pogliano (El Bolsón); Miguel Cuminao (Ñorquincó); Walter Cortés (San Carlos de Bariloche); Carlos Almansán (Comisión de Fomento El Manso); el fiscal de Estado Adjunto de Chubut, Christian Martínez; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el fiscal de Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti; autoridades de ambas provincias, funcionarios municipales, legisladores, concejales, representantes de organismos e instituciones y vecinos de la región.

Esta obra también es resultado del trabajo conjunto que vienen desarrollando Chubut y Río Negro en materia de infraestructura estratégica, reflejado en la instalación de las plantas compresoras de gas en el sur provincial y en la conexión entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto San Martín, que permitió brindar acceso al gas por primera vez a más de 12 mil familias de la región.

Fin a un conflicto de más de 25 años

Torres aseguró que “este es un acuerdo histórico, a partir de un conflicto que lleva más de 25 años entre las dos provincias y que hoy se resuelve de la mejor manera”, y destacó “la vocación institucional del gobernador de Río Negro y de todo su equipo para llevar adelante una obra que va a representar un cambio trascendental para la infraestructura eléctrica de toda la Comarca Andina”.

“Hasta hace algunos años se mencionaba a Lago Puelo como la ‘capital nacional del corte de luz’, pero nosotros empezamos con una obra muy importante como la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV y la Estación Transformadora Golondrinas. Esta obra completa un esquema de infraestructura energética que le va a permitir a toda la Comarca dejar atrás un padecimiento de tantos años”, expresó el mandatario.

“Es un salto de calidad enorme, que se suma a la instalación de las plantas compresoras de gas que encaramos entre Chubut, Río Negro y Neuquén de manera conjunta, dando respuesta a una demanda de muchas décadas”, agregó el Gobernador, quien además anticipó que “no solamente nuestras provincias se pusieron de acuerdo después de más de 25 años, sino que en apenas 15 días comenzará la obra”.

Mirada regional

“Los intendentes también fueron parte de esta iniciativa y lo cierto es que no es habitual que dos provincias lleven adelante obras de esta magnitud; por lo general, son proyectos que impulsa el Gobierno Nacional”, señaló Torres.

En ese sentido, recordó que “con Alberto Weretilneck venimos trabajando desde el primer día con una mirada regional y logramos concretar iniciativas que parecían imposibles, como traer las plantas compresoras que se estaban deteriorando en Rosario o conectar el Gasoducto Cordillerano con el Gasoducto San Martín; obras que muchas veces no se ven, pero que tienen un enorme impacto y gracias a las cuales hoy más de 12 mil familias cuentan con acceso al gas”.

“Con Río Negro nos hermanamos como pueblo, buscamos soluciones concretas y demostramos que cuando hay voluntad política se pueden resolver problemas históricos que mejoran la calidad de vida de la gente”, concluyó.

Seguridad energética

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la presencia de todos los intendentes de la Comarca Andina y remarcó que “más allá de los límites geográficos de ambas provincias, somos todos patagónicos y sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.

Asimismo, señaló que el acuerdo firmado “es parte de una deuda que el Gobierno de Río Negro mantuvo con Chubut durante más de 25 años, desde la construcción del primer Gasoducto Cordillerano”.

“El gobierno de nuestra provincia había incumplido aquel acuerdo con Chubut; luego el conflicto se judicializó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que finalmente decidimos resolverlo entre nosotros”, sostuvo.

Sobre la obra de interconexión, explicó que “no solamente representa la resolución de un diferendo judicial entre ambas provincias, sino también la posibilidad de brindar seguridad energética a toda la Comarca Andina”.

También destacó la ampliación del Gasoducto Cordillerano y su conexión con el Gasoducto San Martín, al señalar que “esa obra no solamente impactó en las conexiones domiciliarias, sino también en la hotelería, la gastronomía y toda la economía regional”.

Convenio de compensación de deuda

Las obras se enmarcan en el Convenio de Reconocimiento de Deuda, Compensación con Obra Estratégica y Plan de Pago, suscripto entre ambas provincias para poner fin al conflicto iniciado en 1991, tras la demanda presentada por Chubut contra Río Negro (“Provincia del Chubut c/Provincia de Río Negro s/proceso de conocimiento”, Expte. CAF N.º 40.792/18), que tramitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En función de la sentencia judicial, Río Negro abonará a Chubut un total de $27.463.744.434,59. De ese monto, $17.361.583.342,49 serán destinados a la ejecución de la obra de interconexión eléctrica entre las estaciones transformadoras El Coihue y Golondrinas, mientras que el saldo restante de $10.102.161.092,10 será cancelado mediante un plan de pagos acordado entre ambas jurisdicciones.

Obra de interconexión El Bolsón-Chubut

El proyecto contempla la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas mediante la incorporación de dos ingresos independientes desde la Estación Transformadora El Coihue y la habilitación de una nueva salida exclusiva de 33 kV para abastecer a El Bolsón, incrementando significativamente la confiabilidad del sistema eléctrico.

También incluye la construcción de la nueva Estación Transformadora Cerro Perito Moreno (33/13,2 kV – 10 MVA), que se convertirá en un nuevo punto de abastecimiento para acompañar el crecimiento de la zona, facilitar la futura interconexión del Complejo Hidroeléctrico Loma Atravesada y brindar respaldo a la demanda del norte rionegrino.

Las obras garantizarán el abastecimiento del ciento por ciento de la demanda sin necesidad de generación térmica, mejorando la calidad, estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico. Asimismo, el tendido subterráneo permitirá reducir la vulnerabilidad del sistema frente a las condiciones climáticas de la región.

El proyecto será ejecutado por Río Negro, luego de que Chubut cumpliera con las obras a su cargo, entre ellas la repotenciación de la Estación Transformadora El Coihue y la ejecución de la Línea Aérea de Media Tensión de 33 kV que vincula esa estación con la nueva Estación Transformadora Epuyén.

Abastecimiento y calidad de vida

La iniciativa se integra al proceso de transformación de la infraestructura energética que impulsa el Gobierno del Chubut para dejar atrás más de quince años de inestabilidad y cortes recurrentes del servicio eléctrico.

Ese proceso comenzó con la ampliación y repotenciación de la Estación Transformadora El Coihue, una obra que duplicó la capacidad eléctrica de la región y beneficia tanto al noroeste de Chubut como al sudoeste de Río Negro.

A ello se suma el avance de la nueva Línea Aérea Compacta de Media Tensión de 33 kV entre El Coihue y Las Golondrinas, diseñada con tecnología moderna y estructuras reforzadas para resistir contingencias climáticas y reducir de manera significativa el riesgo de interrupciones del suministro en localidades como Lago Puelo y Epuyén.

En paralelo, el plan integral contempla soluciones estructurales para el abastecimiento de gas mediante la reactivación del Gasoducto Cordillerano y la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras en Gobernador Costa, Alto Río Senguer y Holdich, fundamentales para garantizar presión y caudal suficientes y ampliar el acceso al servicio para miles de familias que durante años enfrentaron restricciones, especialmente en invierno.

Mejora regional

La iniciativa permitirá ampliar la potencia disponible en Lago Puelo y El Hoyo y mejorar la confiabilidad de todo el sistema eléctrico de la Comarca Andina. La antigua línea aérea montada sobre postes de madera, vulnerable a temporales de viento, nieve, caída de árboles e incendios forestales como los ocurridos en 2021, será reemplazada por un tendido subterráneo, reduciendo de manera significativa la cantidad de fallas y cortes del servicio.

Además, la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas independizará las salidas del sistema: Lago Puelo dejará de depender del vínculo con El Bolsón, que contará con una alimentación exclusiva desde la Estación Transformadora El Coihue. De este modo, una falla o una tarea de mantenimiento en un sector dejará de afectar al resto de la red. La incorporación de fibra óptica permitirá supervisar y operar el sistema de forma remota, agilizando la detección de fallas y la reposición del servicio.

Se trata de una obra estratégica para toda la Comarca Andina del Paralelo 42, que beneficiará a Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Las Golondrinas y El Bolsón, fortaleciendo el abastecimiento energético, mejorando la calidad de vida de miles de familias y generando mejores condiciones para el desarrollo productivo, comercial y turístico de la región.