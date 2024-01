Abel Nievas encabezó reunión Comarcal: “ en tres o cuatro días estaría resuelta la situación de los medios aéreos”

Epuyén fue epicentro de una reunión para coordinar acciones en el marco de la temporada de incendios forestales la cual dio inicio con índices de riesgo extremo. La misma estuvo encabezada por el director del servicio provincial del manejo del fuego Abel Nievas , junto a otros funcionarios chubutenses, y referentes de municipios e instituciones de la Comarca Andina. La preocupación de la falta de medios aéreos sigue latente aunque esperan en los próximos 3 o 4 días que la situación esté ya resuelta .

Se contó con la presencia de la secretaria de bosques Cecilia Gajardo; el subsecretario de protección civil Eduardo Perez; junto al intendente anfitrión José Contreras , Jorge Bonancea director de DC municipio de Epuyén y Walter Jungwirth jefe de la central delegación Golondrinas del SNMF .

Además, participaron municipios y organismos intervinientes en emergencias (bomberos, servicio nacional, provincial del manejo del fuego, policía, parques nacionales, agencia nacional de seguridad vial).

El encuentro de trabajo, tuvo como fin junto a las nuevas autoridades provinciales articular acciones de acción e intervención en base a los protocolos vigentes de actuación en emergencias ígneas forestales.”Estas reuniones siempre son efectivas y provechosas pero el problema es el de todos los veranos, el riesgo de incendios forestales y como trabajar en su combate”.

Ante una temporada que se avizora como compleja por el índice alto de riesgo de incendios forestales, la demora del gobierno nacional respecto a la contratación de aviones hidrantes y helicópteros fue considerado como un tema importante por los expertos por ser estos una herramienta fundamental en la lucha contra el fuego; aunque también se remarcó que el combate de las llamas se inicia y se termina con los combatientes en terreno.

Al respecto Abel Nievas, director del SPMF del Chubut, en contacto de prensa reflexionó recordando una frase del fallecido Evaristo Melo “Los medios aéreos, es preferible tenerlos y no usarlos a necesitarlos y que estén lejos”.

El funcionario, también se encargó de remarcar que la responsabilidad es de toda la sociedad “ Dado que la mayoría de las veces las causas de inicio del fuego son antrópicas, que tienen que ver con la vida del ser humano…” en ese marco valoró la importancia del trabajo en conjunto con los distintos organismos competentes involucrados en el tema, no solo en materia de combate de eventos ígneos forestales ya desatados, sino también en avanzar e impulsar normativas que son necesarias dada las características de los mapas de riesgo que marcan un alto porcentaje de zonas de interface – con gente viviendo adentro del bosque-.

A esto nievas añadió “La clave estar principalmente en reforzar el trabajo comunitario, que todos sean responsables, tanto en lo que es la protección principalmente de las viviendas de la gente que vive en el bosque, como el hecho de no prender fuego en lugares que no estén habilitados para tal fin, y estar atentos en la presencia y movimientos sospechosas de personas en las zonas consideradas de riesgo “.

Es preocupante la situación por el atraso de los contratos de medios aéreos para el combate del fuego, al respecto, Nievas coincidió en que “es preocupante la situación. Se dice que es una responsabilidad de la gestión anterior al no dejar contratado el sistema de alas rotativas y alas fijas (que son los helicópteros y los aviones). No obstante, hace más de 20 días nos pusimos al tanto sobre los problemas que genera no contar con los medios aéreos para el combate de incendios forestales”.

Asi mismo recordó que el gobernador Torres, se puso en contacto con el Ministerio del Interior y esto se está empezando a resolver. “La comunicación que tuve ayer con Jorge Heider del SNMF. indica que en tres o cuatro días estaría resuelta la situación”.

En tal sentido, consideró que “el equipamiento mínimo que necesitamos es similar al año anterior: un helicóptero en Lago Puelo, un helicóptero en Trevelin y un avión en el aeropuerto de Esquel. Así que esperamos que ya para el fin de semana esté solucionado y poder contar con ese medio tan importante”.