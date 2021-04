A un mes de la catástrofe ígnea cientos de vecinos de El Hoyo y Lago Puelo siguen sin energía eléctrica y agua

A un mes de la catástrofe ígnea varios sectores afectados por el incendio, al cierre de esta edición permanecían sin los servicios básicos de energía eléctrica y agua, situación que altera los ánimos de vecinos autoconvocados que el pasado viernes visibilizaron su reclamo y enojo marchando hasta los municipios de El Hoyo y Lago Puelo y la delegación de servicios públicos, bajo el lema “Ruidazo por falta de servicios “.

En El Hoyo y Lago Puelo fueron atendidos por los intendentes, quienes expresaron entender el reclamo y enojo que la situación genera, al tiempo que informaron las gestiones que se realizan ante el gobierno nacional y la provincia entorno al problema.

Ambos coincidieron que la restitución de energía eléctrica es responsabilidad de la dirección provincial de servicios públicos, cuyos empleados enfrentan con el gobierno una medida de reclamo sindical, relacionada con el pago de salarios y la falta de recursos materiales y de seguridad.

En El Hoyo la falta de agua, también está bajo el ruedo administrativo y de mantenimiento de la DGSP del Chubut; en tanto en Lago Puelo el municipio tiene trabajando cuadrillas en los sectores en donde las redes se vieron afectadas.

Lo cierto es que el panorama mantiene de rehén a cientos de vecinos que a un mes de la catástrofe no tienen acceso a los servicios de energía eléctrica ni agua.

En el marco de los reclamos impulsados por vecinos, se presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema de la Nación; dicha medida es en contra del gobierno de la provincia del Chubut y los municipios de El Hoyo y Lago Puelo.

El problema de los servicios básicos en ambas localidades si bien existía antes de la emergencia, el incendio agudizo aún más la crisis en ese sentido.

Vecina vocera de los manifestantes, aseveró que la situación es desgastante y desesperante, al tiempo que enfatizó “ ¿Dónde están los funcionarios públicos?, la política es para el bien común, hoy somos rehenes de ellos, no se ponen en el lugar de la gente… no sé qué hacen, no nos están dando respuestas, no tenemos sin las necesidades básicas”.

Vecina del rubro turístico de El Hoyo dijo “Nos sentimos castigados por esta situación. El derecho al agua potable es el primer derecho de los seres humanos, así no se puede vivir, son años de desinversión. Las soluciones que traen son inviables para nosotros, es ridículo que el gobierno provincial nos ofrezca créditos al sector turístico” a lo que añadió “ No solo somos rehenes, parece que también somos culpables porque somos los castigados, los que no podemos hacer nuestra vida normal y trabajar… Tenemos una sensación de falta de comunicación entre el municipio y la provincia, acá hace falta que el gobernador haga un DNU y los municipios busquen las herramientas para poder solucionar el tema de base, no se ve un dialogo entre provincia, municipio y nación. Cada día que pasa es un día más de desesperanza en un camino que no sabemos cómo vamos a seguir”