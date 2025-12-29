El gobernador anunció que el 28 de enero próximo «abrimos los sobres de la licitación para ejecutar una obra que es fundamental para conectar el norte con el sur de la ciudad».



El gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunció que «vamos a destinar más de 7.300 millones de pesos para la pavimentación de la circunvalación de Puerto Madryn», al confirmar que el próximo 28 de enero se realizará la apertura de la licitación para ejecutar esta obra que es clave «para el fortalecimiento de la infraestructura vial» de la ciudad del Golfo Nuevo.

Torres indicó además que «es una obra fundamental para conectar el norte con el sur de la ciudad» y remarcó que «también esto implica un mejoramiento sustancial en los accesos a las playas, sumado a lo que significa tener mayor seguridad vial sobre todo en épocas donde hay una gran circulación».

Al dar detalles de la licitación, el gobernador remarcó que «el pliego se encuentra a disposición en la Administración de Vialidad Provincial, que será el organismo encargado de supervisar y controlar la ejecución de la obra», y en otro orden valoró «el intenso trabajo que se vino haciendo estos meses en el relevamiento del terreno».

«Es una obra clave para la ciudad y tal como nos comprometimos la vamos a ejecutar » afirmó el mandatario.

Cabe recordar que Torres había confirmado durante el último aniversario de Puerto Madryn la puesta en marcha de la obra por parte del Gobierno del Chubut.

Detalles

La futura traza contempla la conexión de la Ruta Provincial N° 1 y la A010, además del asfaltado de calle Juan XXIII, avenida Tierra del Fuego y el tramo que incluye las calles Hansen, Victoria de Eizaguirre y la rotonda Charles Darwin.

La obra facilitará el acceso a los barrios Sur y playas como Kaiser, Paraná, Punta Este, Lobería Punta Loma y Cerro Avanzado, integrando zonas clave para la expansión urbana y turística de Puerto Madryn.

La licitación pública N° 46, que prevé un plazo de ejecución de 18 meses corridos, cuenta con un presupuesto oficial de $ 7.361.248.820,08.



