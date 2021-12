7, 8 y 9 FIESTA NACIONAL DE LA FRUTA FINA: Peteco Carabajal y Sele Vera se presentan en El Hoyo – Capital de la Fruta Fina

El intendente “Pol” Huisman confirmó los números centrales de la 35° Fiesta Nacional de la Fruta Fina que se realizará el 7,8 y 9 de enero, con entrada libre y gratuita, el viernes se presentará en el escenario mayor Sele Vera y Los Pampas y el domingo Peteco Carabajal; en tanto el sábado será una velada coronada con artistas regionales, y un mix de ritmos festivos que invitan a bailar, entre ellos se destaca la actuación de artistas regionales Mike Coke(rock) y El Embrujo (cumbia) .

Huisman, resaltó que es una fiesta para celebrar el trabajo anual y la cosecha de las frutas finas, y la localidad por ser productora de una importante variedad de frutos distinguidos también por su calidad y elaboración de productos derivados de la producción agropecuaria local. “Tenemos diversidad no solo en la fruta, esto también nos habla de la diversidad cultural que tenemos y de propuestas turísticas, paisajísticas, gastronómicas…, esto es lo que tratamos de remarcar. Queremos festejar esto y que el pueblo del Hoyo disfrute lo que hacemos, nos encontramos, compartimos, bailamos, e invitamos a otras localidades a ser extensiva nuestra celebración”, dijo el intendente.

El mandatario remarcó en conferencia de prensa que “será un evento dentro de las posibilidades presupuestarias del municipio”, al tiempo que agradeció “el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación”. De igual modo, adelantó que “habrá un lugar central para los artistas locales, también con una mirada de género para que haya muchas mujeres sobre el escenario”.

Asimismo, señaló que “estamos esperando un aporte del gobierno provincial, a través del programa de festivales populares anunciado para este verano”.

Ante quienes consideran que la fiesta debería haberse suspendido por las emergencias hídrica e ígnea que atraviesa la región, Huisman sostuvo“ Respeto a quienes piensan de esa manera, pero nosotros que tenemos que conducir el pueblo, entendemos que tenemos que hacer un gran trabajo para levantar el pueblo de las llamas, tuvimos una catástrofe (ígnea y pandemia)muy grande que dejo a muchos sectores muy relegados, tenemos que reactivar el pueblo y darle oportunidades a quienes tienen que trabajar. Lo estamos haciendo con todos los cuidados …“, dijo para hacer especial hincapié en la prevención de incendios y los cuidados sanitarios necesarios.

Escenario auxiliar

Se confirmó también dentro del predio festivo la instalación de un escenario auxiliar, con una interesante propuesta artística que se desarrollará en horas de la tarde de 17:30 a 19:30 hs. , allí los más jóvenes disfrutaran de “batallas de gallos” (rap); habrá movida murguera, espectáculo teatral infantil, se presentará el ballet municipal entre otros.

Por otra parte desde la dirección de turismo municipal, se indicó que son muchas las expectativas para la presente temporada estival, teniendo en cuenta que para el mes de enero hay muchas reservas ya confirmadas; tanto los prestadores como las distintas propuestas en materia de actividades entre ellos circuitos turísticos , espacios recreativos y las diversas prestaciones de servicios están preparadas para que la estadía de quienes eligen El Hoyo para vacacionar sea lo más placentera y disfrutable posible.

Programa artístico escenario central -Apertura 20 horas-

Los números artísticos anunciados para la jornada inaugural (viernes 7 de enero) son los siguientes: desde la 20, Fissura Clicka (trap, de Epuyén); Zonda (rap, de Bariloche); Mándala Reggae; La Resbalosa (afroperuano); Coreo Jazz (freestyle, de El Bolsón); Good Fellas Rockabilly (rock and blues, de Esquel); Jona y Los Inevitables (rock fusión); Didymo; Patagonche; Los Aguayo (chamamé); 01:00 hs Sele Vera y Los Pampas (popular); Jeremías Michalik (chámame) y Saúl y su conjunto (ranchero).

Sábado 8 de enero: Escuela Attitude (coreo apertura); orquesta Entre Montañas; Unde Wande (cumbia latina); Coreo Hip Hop (Freestyle, de El Bolsón); Sugar Mamma; Prófugos (homenaje a Soda Stereo/Cerati); The Mike Coke Band (rock); Los Soneros (música cubana); Coco Sondé (cumbia colombiana); 00:30 hs El Embrujo (Bariloche); Fátima y Sentimiento Ranchero (Lago Puelo) y dj Kafu (electro).

Domingo 9 de enero: bingo solidario a beneficio del hospital de El Hoyo; Vivas Gómez (folklore); Anahí Pereyra y la Orquesta de Canciones a Pedal; Ballet Municipal con músicos invitados; Vika; Escuela Attitude (coreo); So Miranda (El Bolsón); 23:30 hs . Hilda Lizarazu y Mia Folino Lizarazu (“Madre Mia Tour) , 00:30 Peteco Carabajal con Santiago Trío; y Tierra Negra.