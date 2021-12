Falta de agua en Las Golondrinas : “ En unos 10 o 15 días se terminan los trabajos provisorios del sistema de captación afectado por el incendio “

Luis Jara, secretario de gobierno del municipio de Lago Puelo, ante reclamos por falta de agua en Paraje Golondrinas tanto para el uso domiciliario como productivo, informó las acciones que se llevan adelante desde el municipio, estimándose que en 10 o 15 días van a estar culminados los trabajos de captación provisoria que permitirán restituir el servicio al 8 de marzo , a su estado previo al incendio.

En ese sentido el funcionario expresó “Compartimos esta preocupación –por falta de agua-, nos estamos ocupando de esta situación”; informando al respecto que con el ingreso de Paula Costa , al área de planeamiento, quien viene del sector productivo y conoce la problemática, como primer medida se colocó una manguera con una toma en un arroyo intermedio para tratar de compensar la falta de caudal , pero lamentablemente la medida paliativa no fue suficiente. Actualmente se está ejecutando una obra provisoria de captación desde arroyo Corbata, con mangueras de mayor espesor, las cuales se están transportando con ayuda de baqueanos a caballo y colocando en un terreno dificultoso en una extensión de unos 9 km, lo que permitirá una vez finalizadas las tareas inyectar agua a la cisterna para su distribución.

Jara, aclaro que se trata de una medida provisoria hasta tanto finalice el proceso de licitación del proyecto de aprobado por el Enohsa.

El funcionario municipal, al informar las intervenciones que se están ejecutando, señaló “Estamos tratando de compensar y distribuir la miseria. El sistema de distribución se ha concebido de manera anárquica, porque los fraccionamientos y asentamientos urbanos que tenemos en el paraje no han sido proyectados y han ido captando agua de un sistema antiguos que fue proyecto en su momento para el sector productivo”.

Consultado por el mientras tanto y en la urgencia diaria por cómo se asiste con “agua” el líquido vital para la vida a quienes padecen la grave situación, el secretario de gobierno respondió “Estamos distribuyendo agua a través de camiones cisternas en algunos sectores, la urgencia del momento es conectar esas dos mangueras de 90 milímetros que estarían inyectando caudal y permitiendo retomar de nuevo la distribución a lo que era el 8 de marzo”.

Finalmente Luis Jara dijo “Como vecino, productos y funcionario no pudo pedirle nada los vecinos, solo agradecemos la paciencia con la que se está llevando adelante esta contingencia, la mayoría conoce las causas de la falta de agua del mallín, la sequía de la cordillera, agravadas por el incendio… estamos haciéndole frente a esta situación que nos ha puesto en un lugar difícil e incómodo “.

Dos sistemas de abastecimiento están con problemas

Por otra parte, Jara se encargó de recordar que el paraje Las Golondrinas se abastece desde el lado norte por un viejo sistema que usa el sector de mallines afectado por la gran sequía que afecta la región, y allá por el año 1996 desde el sector sur se instala uno con manguera desde arroyo Corbata, en el 2003 se construye una cisterna con la conexión de dos mangueras de 75 para inyectar caudal, sistema que resulto totalmente destruido por el incendio del 9 de marzo.