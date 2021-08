A tres meses de la ejecución de Tino John sus hijos convocan a una nueva marcha pidiendo justicia

A tres meses de la muerte de Tino John, durante un procedimiento judicial encabezado por el Grupo Especial de la Policía del Chubut, en el cual fue ultimado de un disparo dentro su propia vivienda ubicada en una chacra en paraje Las Golondrinas, sus hijos Donato, Dana y Martin convocan a una marcha en reclamo de justicia, este viernes 27 a las 15 hs, con concentración en la plaza antiguos pobladores de El Hoyo.

Ocasión en la que se recolectaran firmas pidiendo celeridad en los tiempos investigativos y procesos judiciales, que a tres meses de lo que consideran un homicidio en manos de la policía se desarrolla con demasiada lentitud. En ese marco se realizará una marcha en forma pacífica pidiendo justicia, la convocatoria es abierta a la Comarca Andina en general.

En conferencia de prensa sus hijos, indicaron que el documento que se firmará este sábado, tiene como objetivo pedir la agilización de los trámites judiciales “Necesitamos que no se duerman los papeles… tener respuesta más rápido de que se está haciendo, como va a seguir el proceso…”. Insistieron.

Respecto al material audiovisual y fotográfico del allanamiento realizado la mañana del 27 de mayo, día en que el GEOP mató de un tiro a Tino John, Donato John quien a principio de esta semana se constituyó como querellante en la causa sostuvo que “El operativo fue bastante desastroso, no hay ningún tipo de video y fotografía por parte del GEOP que certifique el desarrollo del procedimiento ”; además se espera aún los resultados de la pericia balística que según se supo se realizaría esta semana.

El hijo mayor de Tino John, en calidad de querellante cuenta con la representación legal del abogado Marcos Ponce y Edgardo Manosalva.

Al pasado martes, aún no se había concretado la audiencia de apertura de investigación, lo que a tres meses del suceso marca un proceso judicial lento entorno a un hecho que conmocionó a buena parte de la población de la Comarca, por ser la victima un conocido y querido vecino de la región, quien padecía un problema en su salud mental.

Es válido recordar que el allanamiento en la propiedad de John, estuvo encabezado por la fuerza policial del Chubut, sin la presencia y supervisión de agentes del poder judicial, ni de un equipo especializado en salud mental para contener y abordar la situación, ya que las autoridades tanto judiciales y policiales, estaban al tanto y en conocimiento de que “Tino” padecía un trastorno mental y por esos días se encontraba atravesando una crisis producto de su enfermedad.

Respecto al proceso investigativo entorno al procedimiento que terminó con la vida de la víctima, su hija Dana sostuvo “A mí me da la sensación que se investiga más a la víctima que a los verdaderos responsables… están yendo mucho para atrás en la vida de mi papá, cuando lo que hay que investigar es el momento en que matan a mi papá y lo actuado de ahí en adelante. Me da la sensación que a los verdaderos responsables no se los está investigando y eso a mí me hace mucho ruido”.

En referencia a la búsqueda de justicia que determine responsabilidades en el operativo que terminó con el lamentable desenlace con la ejecución de un disparo en la cabeza a Tino John, sus hijos entienden que en la causa deberían imputarse varias personas con responsabilidad “ Hay un montón de responsables que hicieron las cosas totalmente mal y apresuradas, en un gran desorden resolvieron entre la vida y la muerte… a la familia no nos prestaron atención en nada, siendo que estuvimos en comunicación con el comisario de El Hoyo minutos antes de que entren y esto suceda , le pedimos que no entraran hasta que no estemos nosotros, que tenía que haber si o si un psiquiatra y una ambulancia … no hubo nada de eso, entraron y así lo mataron…” aseveraron en rueda de prensa.

«Fueron a cazar»

Más adelante, Donato John, indicó “Mi viejo ya no está más, esperemos que se haga justicia… lo que queremos que esto no vuelva a suceder más, para que en otros casos lo hagan con más seriedad “…. “El 27 de mayo actuaron con una irresponsabilidad total, resolvieron en contados minutos la pena de muerte… se subieron a la camioneta y se fueron, suena crudo, pero fue así. Ellos no estaban en riesgo, mi viejo estaba en una planta alta, con acceso mediante una escalera caracol, fueron a cazar “

Por su parte el otro de sus hijos, Martin, subrayó que no había necesidad de actuar tan rápido y a las apuradas y sin cumplir con lo acordado con el comisario de El Hoyo, a lo que agregó “Estaba claro que en principio íbamos a ir nosotros y un equipo de salud mental, pero paso lo que paso… con un montón de irregularidades “.