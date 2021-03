El Hoyo: Tras el incendio los bomberos quedaron con dos móviles fuera de servicio y mucho material y equipamiento inutilizable

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de El Hoyo, coinciden con el relato de sus pares de la Comarca que ante la magnitud que tomó en pocas horas el incendio desatado el martes 9 de marzo, todo recurso material y humano disponible se vio sobrepasado por el fuego.

El cuartel de El Hoyo, enfrentó las llamas con cuatro móviles y una cisterna, ya que cuando se desató el primer incendio el pie de la ladera del Piltriquitrón en la zona Alta de Golondrinas, había bomberos de la localidad que estaban prestando colaboración en el incendio de El Maitén.

En lo que respecta a equipamiento , la institución bomberil , tras la intervención en el incendio se quedó con dos móviles fuera de servicio , con rotura de una bomba de agua y turbo de un motor, sumado a esto grandes pérdidas que implica el uso de mangas , y el exceso de uso del grupo electrógeno que permaneció 24 horas , necesario para sostener la energía eléctrica del cuartel y el sistema de comunicaciones , ya que la localidad estuvo 10 días sin servicio eléctrico.

También la indumentaria de combate de incendios forestales de gran parte de los voluntarios integrantes del cuerpo activo del El Hoyo, quedo destruida, imposible de volver a utilizar, los borcegos quedaron con sus suelas derretidas. El relevamiento de las perdidas serán cuantificadas y elevadas a la comisión directiva de la asociación, para que se inicien las gestiones necesarias para la restitución del material y la indumentaria dañada, cuestión que es sumamente necesaria y urgente ya que deben seguir brindando el servicio no solo en incendios forestales sino ante emergencias de distinto índole.

A diez días del evento ígneo que originó la catástrofe en la región, el cuartel de bomberos de El Hoyo, no había recibido el llamado ni de la Federación Chubutense de bomberos voluntarios ni el Consejo Nacional de Bomberos, para interiorizarse sobre el estado de situación en la que quedó la institución.

El jefe de cuerpo activo , Joaquín Aguilera hizo especial hincapié en la necesidad de que las comunidades crezcan con una urbanización planificada , al sostener “Creo que hay que evaluar mucho la planificación de urbanización de la Comarca, es muy lindo vivir en el bosque, pero si no se planifica y dota de infraestructura necesaria pasa esto. En muchos lugares que se quemaron, no pudieron entrar las motobomba y si entraban corrían el riesgo de quedar atrapados y encerrados sin salida los propios voluntarios; el trabajo fue muy difícil y complicado, muchas veces hubo que replegar antes… hubo lugares a los que directamente no pudimos acceder”, afirmó Aguilera.