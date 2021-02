El Bolsón: diez brigadistas cordobeses quedaron cuatro horas encerrados por el fuego

Ocurrió ayer, cuando la rotación del viento arrinconó en un cañadón a los brigadistas que trabajaban para cortar el avance de las llamas. Debieron ser evacuados por un helicóptero en una maniobra compleja por la abundante cantidad de humo que había en la zona.

“Sabíamos que las temperaturas y el viento cambiante nos podía jugar una mala pasada y fue así que dejó a 10 combatientes de Córdoba encerrados por cuatro horas en el incendio de El Bolsón”, explicó el jefe del SPLIF, Julio Cárdenas.

El hecho sucedió el martes a las 4 de la tarde en un cañadón donde los brigadistas trabajaban para cortar el avance de las llamas y por el cambio del viento quedaron encerrados.

Recién cerca de las 20.30 fueron rescatados por un helicóptero que descendió entre el humo para evacuarlos. “Fue una maniobra compleja por las características del terreno y por el abundante humo que dificultaba la visibilidad en la zona”, precisó Cárdenas, al tiempo que agregó que “ya habíamos decidido que si no entraba el helicóptero, íbamos a entrar caminando cuando baje un poco la temperatura. Por suerte, en el lugar hay un morro y allí se los pudo retirar

Visiblemente agotado, luego de 10 días de lucha continua contra el fuego, y con “apenas tres horas de sueño”, el jefe del operativo volvió hoy temprano a la base del Splif para despachar a la primera cuadrilla (a bordo de un helicóptero) hacia la ruta nacional 40, en Los Repollos, donde “hay un foco arriba de una ladera que es muy complicada para ascender y hacer las fajas cortafuego”.

“Hay otros 15 brigadistas que van al cerro Piltriquitrón, donde el fuego entró anoche a un bosque de lengas y hay que atacar a primera hora, antes que la temperatura comience a subir”, agregó.

Señaló que “anoche también se complicó el sector 5 por el viento y el calor reinante. Es un foco que todavía no se pudo rodear en toda su circunferencia. Allí está trabajando gente del Splif, de Parques Nacionales y otros combatientes llegados desde Neuquén. La idea es poner más hombres en las líneas de combate. Esta mañana también se están sumando otros 10 combatientes del Parque Nacional Los Glaciares para ser distribuidos en el sector 6”.

“No queremos que se repita lo de ayer. Cuando nos avisen que habrá una rotación del viento, vamos a sacar a la gente inmediatamente”, adelantó.

Durante buena parte de la jornada del martes, los valles andinos cercanos (El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo), estuvieron tapados por el humo del incendio que, por acción del viento, sobrepaso la cumbre del cerro Piltriquitrón.

En tanto, la lengua de fuego que ingresó a territorio chubutense “está contenido. Estamos en contacto permanente con los jefes operacionales vecinos, quienes nos indicaron que había algunos focos que se habían activado, aunque luego fueron controlados”, subrayó Julio Cárdenas.

“Hoy vamos a tener una temperatura superior a los 30 grados, por ello anexamos personal técnico a las cuadrillas para que vayan aportando datos meteorológicos a los responsables de cada sector. También van a operar los dos aviones hidrantes y los dos helicópteros, que son de mucha ayuda a la hora de enfriar alguna columna y son requeridos por los jefes de cada sector”, aseveró.

Durante la noche del martes, también llegó a la zona el coordinador nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego, quien participó de la reunión diaria del Comando de Emergencias y hoy salió a recorrer el perímetro del incendio que comenzó en Los Repollos y se extendió hasta el paraje Cuesta del Ternero, entre El Bolsón y El Maitén. “Puso a disposición todos los recursos que sean necesarios, ya que la gente se está agotando y habrá que hacer algunos recambios”, precisó Cárdenas.

Enseguida aclaró que “la superficie afectada no avanzó, se mantiene en 6350 hectáreas. La cabeza del incendio está detenida con máquinas viales”. Tras reconocer que “estamos todos cansados”, Cárdenas dijo que “la intención es seguir hasta liquidar este fuego. Cada día que pasa, nos volvemos con la ilusión de que mañana será, ojalá hoy sea”, concluyó.

( Fuente: Fernando Bonansea)