Enfermeros Argentinos Autoconvocados trabajan para que se los reconozca como profesionales y se amplíen e igualen sus derechos laborales

Referentes del sector de enfermería del hospital de área El Bolsón, que forman parte del “Colectivo de Enfermeros Argentinos Autoconvocados”, trabajan junto a unas 80 organizaciones de todo el país, sobre proyecto de reforma de la ley nacional de enfermería 24.004, buscan que el mismo tome estado parlamentario con el objetivo de que se le de tratamiento y aprobación antes de fin de año. Apuntan a que se los reconozca como profesionales de la salud y se amplíen los derechos laborales por ser una actividad esencial de riesgo, cuestión que en el marco de la pandemia Covid 19, volvió a evidenciarse claramente.

Dicho colectivo de enfermeros argentinos autoconvocados, nucléa a organizaciones de todas las provincias, que vienen trabajando vía zoom , en pos de enriquecer desde las bases laborales y la experiencia en terreno , el proyecto de reforma de la ley 24.004, nutriéndolo de 12 puntos principales :

-Difusión en medios de comunicación, redes sociales y contactos para que todxs sepan de este proyecto de ley.

-Reconocimiento cómo profesionales de la salud.

-Actividad de alto riesgo

– Anticipo de edad jubilatoria.

-Creación de Autoridad de Aplicación/Ente regulador/Superintendencia

-Promover los Colegios profesionales y asociaciones de enfermería.

-Decreto presidencial declaración como trabajador esencial.

-Profesionalización de auxiliares enfermería y reconocimiento por la función esencial en el sistema de salud.

– Especialidades de post grado – Salud escolar

-Ampliar competencias en APS – Contexto rural

-Creación del Consejo Federal de Enfermería

-Sumar en la agenda la participación de estudiantes de escuelas de enfermería y universidades, y jóvenes recién recibidos.

En el marco de las políticas de difusión que se han planteado como colectivo, Luis Albornoz, Daniel Cahuinpan y Hugo Benítez, en conferencia de prensa, brindaron detalles del estado de situación actual de quienes ejercen la profesión de enfermería en Argentina.

En ese sentido remarcaron “El Covid-19 puso en evidencia lo que no hicimos -ni en políticas públicas ni en sistemas de salud-, durante décadas, y que es: no haber jerarquizado la profesión de Enfermería. Un virus, de pocas micras y muy contagioso, desnuda la falta de políticas orientadas a jerarquizar su rol en el equipo de salud”.

Al tiempo que alertaron que hoy los enfermeros y enfermeras están cumpliendo 12 horas diarias de trabajo, ante la falta de equipo humano de recambio. En ese sentido además se hizo especial hincapié en la desigualdad de condiciones laborales en cuanto a derechos y remuneración salarial, existentes en los distintos lugares del país.

“Lo que queremos es que se discuta la reforma de la ley 24004, queremos que la comunidad, nuestros referentes políticos locales, provinciales, diputados, senadores nacionales , apoyen para activar esta ley”, insistió Albornoz.

En tanto Daniel Cahuinpan aseveró “pedimos que se nos reconozca como profesionales, y que se considere a la enfermería como un trabajo de alto riesgo… en este momento por la pandemia tenemos en nuestro país unos 60 enfermeros que han perdido la vida y detrás de ellos hay una familia “.

En ese sentido, remarcaron que así como en ésta situación de pandemia por Covid 19 por un DNU pasaron a ser trabajadores esenciales, “queremos que se nos decrete y reconozca por ley , nos declarar esencial en un momento de crisis, pero no hay que olvidarse que los enfermeros/as trabajamos con necesidades y enfermedades infectocontagiosas toda la vida, es increíble que en el 2020 no este contemplada la enfermería como un trabajo esencial…” sostuvo el enfermero en actividad Hugo Benitez .

A lo que Cahuinpan, agregó “Puede haber un montón de respiradores funcionando, pero si detrás de ello no hay enfermeros, el sistema no funciona… es imposible. Queremos brindar cuidados de calidad, necesitamos más enfermeros, mejores formados y que nos den becas que nos permitan capacitarnos en centros de complejidad”.

A esto expresaron su preocupación por la deserción de estudiantes en la carrera de enfermería, la cual ronda en el 70% , por lo que es sumamente necesario reforzar la situación; a dicho dato se suma otro aportado por el Pronafe- programa nacional de formación de enfermería, que advierte que en los próximos 10 años se van necesitar alrededor de 10 mil enfermeros , porque la mayoría de los enfermeros en actividad en la actualidad supera los 50 años de edad.

Finalmente Albornoz, señaló “ Esta lucha se libra como colectivo de enfermería, seguramente vamos a obtener apoyo de gremios y legisladores. En este momento a parte de la palmada en la espalda y que nos salgan a aplaudir por los balcones necesitamos que se nos sumen derechos… esto debe ser tratado seriamente en una ley. Si por un DNU fuimos tratados como personal esencial, se nos deben dar los derechos de personal esencial en salud”.

Además recordó que cuentan con el apoyo de la jefatura de gabinete a nivel nacional y el acompañamiento del senador Alberto Weretilneck.