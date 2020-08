Municipales de El Hoyo reclaman pago salarial con paro y movilización

Trabajadores y trabajadoras del municipio de El Hoyo, se movilizaron en reclamo de salarios adeudado, exigiendo se les informe las gestiones en curso y el anuncio de un cronograma de pagos.

Una fracción numerosa de adheridos a ATE Comarca Andina, declaró paro y movilización por 48 horas, y este jueves se reunirán en asamblea ,llegado el caso de no tener una respuesta satisfactoria de la patronal( el gobierno municipal) , analizaran como continúa el reclamo.

En tanto un grupo algo más chico afiliados al SOEME, también manifestaron su reclamo frente al edificio municipal, bajo modalidad de retención de servicio.

Pablo Gatti, secretario de organización de ATE Comarca Andina, a modo de aclaración a rumores que los apuntaban de estar actuando consecuentemente con el gobierno municipal de turno, el sindicalista expresó “ATE nunca va a estar detrás de ninguna especulación político a la hora de defender al trabajador. Queremos dejar en claro una cosa … nosotros no nos bajamos de ningún reclamo y de ninguna conquista adquirida, el 15 % que tenemos firmado con este municipio para agosto corresponde que sea liquidado, no nos vamos ni siquiera a sentar a dialogar sobre esto” , aseguró ante el conjunto de trabajadores movilizados.

Al tiempo que instó a la conducción política del municipio a que haga todas las gestiones necesarias, ante los Estados Provincial y Nacional. Al respecto subrayó “ Pedimos al Estado Provincial que esté a la altura de las circunstancias ayudando a los municipios y pagándole también a sus trabajadores; y el Estado Nacional si puede pagar los salarios de grandes empresas también tendría que estar haciendo un aporte más generoso que no sea solo una deuda con los municipios que tienen problemas financieros”.

Por otra parte Gatti, hizo hincapié en que todos los trabajadores /as del Estado deben cobrar sus salarios, aunque sostuvo que si hay que priorizar algo en el marco de la pandemia eso debe ser el pago a los trabajadores de primera línea como la salud, seguridad y municipales.

De la movilización participaron columnas de afiliados a ATE seccional Comarca Andina, a SOEME y referentes de agrupación barrios de pie. También estuvieron acompañando el reclamos los concejales,Fanny Avalos, Gisel Cortes, Ariel Szudruk y Gretel Arce.

La situación económica del municipio de El Hoyo, es crítica, al día de hoy lamentablemente no está garantizado el pago del mes de julio a trabajadores de planta y contratados; y mucho menos a la planta política (directores, secretarios, coordinadores y concejales) a quienes se les adeuda varios meses.