Arcioni: “En la Provincia se están haciendo muchísimas cosas con una administración ordenada y optimizada del recurso”

Lo destacó el primer mandatario provincial al referirse a las obras e inversión que se realiza con fondos propios.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, en diálogo con la prensa luego del acto en conmemoración por el 170º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, hizo un repaso de las obras que se están realizando en la provincia con recursos propios y las que el Gobierno Nacional financiará para comenzar en los próximos meses.

El mandatario provincial, recordó que ante las autoridades del Gobierno Nacional, se presentaron diversos proyectos de obras “de acuerdo a los márgenes y viabilidad. No presentamos obras ni proyecto que no sean ejecutables. Fueron presentados conformes a la disponibilidad y cupos de Nación para con nosotros que es muchísimo”.

“La próxima semana firmaremos acuerdos de asistencia financiera con Nación para obras que hemos presentado, que pasan por obras de infraestructura escolar, hospitalarias, con el por el ENOHSA, con obras como acueductos, tratamientos cloacales, que hoy necesita la provincia más allá de las obras que ejecutamos con recursos propios como obras energéticas en Comodoro Rivadavia”, expresó Arcioni.

En este sentido informó que “mañana llegarán transformadores para la ampliación de la obra eléctrica en Trelew, avanzamos con Hospitales, las obras del puerto, todas son con recursos propios”.

“Hoy en la provincia tenemos 960 viviendas en ejecución con recursos propios. Estamos finalizando el Hospital de las Plumas, el Hospital de Trelew jamás se detuvo, la ampliación de distintos hospitales, compra de equipamientos, desde tomógrafos hasta ambulancias. La Provincia no se detiene, se están haciendo muchísimas cosas con una administración ordenada y optimizada del recurso”, remarcó el gobernador Arcioni.

Ampliación Puerto Rawson

El Gobernador señaló que “tendremos una reunión con Infraestructura porque esta semana se llamará a licitación la obra de ampliación del Puerto de Rawson.

La intención es ampliar, mejorar la capacidad y logística del puerto. La carpeta ejecutiva está lista para poder llamar a licitación esta semana para esta obra tan importante que se suma a lo que ustedes mismos vieron, que desde el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa enviaron a técnicos hacer estudios previos para las obras de dragado del puerto de Rawson y de Comodoro Rivadavia”.