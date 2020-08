Familiares de “Amelia Morales” piden justicia consideran que su muerte fue violenta, injusta y totalmente evitable

La mujer murió tras ser atropellada el martes 29 de julio a las 19 horas, sobre avenida San Martín y Las Heras, por un joven al volante de un automóvil Fiat 147.

Familiares de “Amelia” se movilizan en reclamo de justicia, hoy se presentaron ante la fiscalía de El Bolsón, a reclamar se les informe entorno a las actuaciones judiciales abiertas entorno al violento hecho automovilístico que le quito la vida en la vía publica cuando la abuela se dirigía a comprar.

En el marco de la movilización dieron lectura a la siguiente carta abierta :

Hoy queremos expresar el difícil momento que nos toca vivir como familia que acaba de perder a un ser querido de forma violenta, injusta y totalmente evitable. Mediante esta carta queremos comunicar y sintetizar la voz de todos y todas en un pedido de justicia que permita dimensionar el dolor con el que vivimos, solo similar a otros que han pasado estas circunstancias y no lo han hecho público.

Como todos saben, el día 29 de julio pasado, tras un accidente de tránsito, fallece Amelia Morales. Este hecho ocurrió en las calles San Martín y Las Heras de El Bolsón aproximadamente a las 19 horas,

cuando ella intentaba cruzar de Este a Oeste y en circunstancias que todavía están en investigaciones un auto Fiat 147 conducido por Emiliano Ariel Avilés de 23 años, que se dirigía a alta velocidad, manejando de manera imprudente, según testigos, en sentido norte a sur, la embiste, provocándole quebraduras y un traumatismo severo de cráneo por el cuál ella fallece más tarde en el Hospital Local.

En estos días hemos recibido, leído, escuchado, diversos comentarios de apoyo, fuerza, justicia, que suman desde lo pacífico y con sinceridad, pero también se han publicados de los otros indecorosos

que lastiman y difaman a las dos familias involucradas. Sólo pedimos cordura y paciencia y a los jueces responsabilidad y claridad.

Nuestro pedido es pacífico, constructivo y abierto ya que no incitamos ni estamos a favor de la violencia bajo ninguna circunstancia, pero a veces hasta las realidades y las distracciones tienen consecuencias violentas.

Pedimos a quiénes nos están escuchando, puedan ponerse en nuestro lugar porque el día de mañana, si no logramos un cambio, esto le puede pasar a otra familia con sus seres queridos.

Al día de la fecha nos preguntamos indignados; cuántos accidentes más debemos soportar como sociedad para que las autoridades tomen cartas en el asunto y conviertan esta problemática en una agenda diaria. La cantidad de muertos en Argentina por accidentes de tránsito es infinita y muy poco se habla de ella.

La avenida a esa altura todavía no tiene sendas peatonales marcadas. No se realizan controles desde hace mucho tiempo permitiéndose que se usen las avenidas para correr a altas velocidades sin importar la vida de los demás.

Si los organismos que deben velar por la seguridad de automovilistas y peatones controlaran el parque automotor, todos aquellos vehículos en infracción serían retirados y no provocarían accidentes ni muertes evitables. En la localidad existe una planta de verificación que antes no teníamos.

Le pedimos al señor intendente Bruno Pogliano, con quién vamos a solicitar una audiencia, que sea intermediario para que se brinde Educación vial, controles de tránsito más estrictos, severos y con regularidad, que los carteles de señalización y nombres de las calles, así como las sendas peatonales sean renovadas y marcadas en todo el pueblo.

Decimos esto, no por un capricho sino porque así está reglamentado tanto en la Carta Orgánica Municipal de El Bolsón como en la Ley Nacional de tránsito La Carta Orgánica en su Artículo 27 – dice… El Estado Municipal debe impulsar medidas destinadas al incremento de la seguridad vial y la disminución de los accidentes de tránsito, con especial incidencia en la prevención, la educación vial y la atención a las víctimas. Y en Deberes y Atribuciones Artículo 122 – El Intendente Municipal

tiene los siguientes deberes y atribuciones: Ejercer el poder de policía local.

LEY NACIONAL DE TRÄNSITO dice:

ARTICULO 4º — Serán funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito

seguro en todo el territorio nacional;

q) Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, como requisito para gestionar la Licencia Nacional de Conducir, la transferencia de vehículos, con los

organismos que otorguen la referida documentación;

s) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un programa anual de control efectivo del tránsito para el eficaz cumplimiento de la presente ley, encontrándose facultada a consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo deberá ser informado anualmente al Honorable Congreso de la Nación, tanto de su contenido como de los resultados obtenidos en su ejecución;

Art. 39º – CONDICIONES PARA CONDUCIR. Los conductores deben:

a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

Acompañan el reclamo el Grupo JEN y Justicia Comarca

Para cerrar queremos compartir las palabras expresadas por el Grupo JEN y Justicia Comarca que estarán siempre presentes dónde una víctima o familiar los necesite. “Nos preocupan estos hechos, ya que la mayoría de ellos son totalmente evitables. Esperamos que la sociedad tome conciencia, en

especial los jóvenes de la gran responsabilidad que significa manejar un vehículo. El que se puede convertir en un arma.

Debemos tener una conducta que cuide la vida propia y la del prójimo. No queremos más familias destruidas por este motivo.