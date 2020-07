Por un caso de “sextorsión” en Trevelin, se realizó un allanamiento en Trelew

Se trata de una persona que fue víctima de “sextorsión” tras haber sido contactado por redes sociales por un perfil falso. Luego, un hombre se contactó con él y lo extorsionó para que entregue dinero para no ser “escrachado”. En el procedimiento se secuestraron elementos y un arma.

El caso comenzó con un vecino de Trevelin que fue contactado por Facebook por el presunto perfil de una mujer. Mediante esta red social, comenzaron a intercambiar comentarios y luego mensajes (a través de Messenger) hasta que la comunicación continuó por WhatsApp.

En este sentido se produjo el intercambio de imágenes íntimas. Pasados los días, el hombre fue contactado por celular por el presunto padre de la mujer, asegurando que la supuesta joven era menor de edad.

En este sentido, amenazó al sujeto con “escracharlo” si no le realizaba una transferencia de 200 mil pesos. El hombre aseguró no tener ese monto, por lo que se le exigió la mayor cantidad de dinero posible para este jueves, explicó el jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, Pablo Carrizo.

Fue así que el sujeto radicó la denuncia por “sextorsión” en la Fiscalía de Esquel, dándose así inicio a las tareas investigativas. Se procedió a determinar la titularidad del CBU suministrado al vecino de Trevelin, y al cual debía realizar la transferencia, y eso llevó a una persona de Trelew, la cual ya posee antecedentes policiales.

Ante esto, el Juzgado Penal de Esquel, Martín O’Connor, ordenó la intervención de la Fiscalía del Pueblo de Luis y un allanamiento en la vivienda del sindicado, en la calle Salta Norte del barrio Don Bosco.

El procedimiento se concretó cerca del mediodía por parte del personal de la DPI local y el GIR, identificando al sindicado y secuestrándose varios dispositivos electrónicos: 4 celulares, una tablet, dos tarjetas de memoria de 8 y 4 GB, además de un adaptador de memoria.

Asimismo, se encontró un arma de fuego, una pistola calibre 7.65 con tres cartuchos de bala en su cargador.

Los elementos fueron secuestrados y no se produjo ninguna detención.

En este sentido, el Jefe de la Jefe Brigada de Investigaciones de Esquel advirtió a las personas evitar este tipo de situaciones, remarcando que ya se han hecho otros procedimientos por este tipo de delitos en el Instituto Penitenciario Provincial y la Alcaidía de Trelew.

(Fuente: radio3)