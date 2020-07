Reten en Paralelo 42º: Ahora los trabajadores independientes piden criterios claros a la hora de validar los permisos de circulación emitidos por Rio Negro

Entrado en vigencia convenio marco y decreto , en teoría desde el pasado sábado los trabajadores independientes que consiguieron gestionar los permisos para circular por el Paralelo 42º , entre El Bolsón, El Hoyo y Lago Puelo deberían estar pudiendo circular sin inconvenientes, pero ayer lunes alertaron que varios de ellos no pudieron hacerlo por no estar en un listado aportado al retén de control por la secretaria de empleo de El Bolsón .

Los criterios de aplicación siguen generando disconformidad y o al menos confusión entre los trabajadores y cuentapropistas , ya que muchos tramitaron sus permisos de forma particular en la APP RN, y por no estar en un listado gestionado por el municipio, no se les permite circular por el Paralelo42º.

Además cuestionaron que a los trabajadores de El Bolsón para ingresar a trabajar a Chubut, se les exige documentación laboral respaldatoria ( contrato de obra etc) ; al respecto Luis Mella vocero de los trabajadores insiste que eso no está establecido en el decreto y acuerdo celebrado entre ambas provincias.

En ese marco expresaron públicamente su pedido al titular de la oficina de empleo de El Bolsón, Alberto Almirón que retire el listado que entregó al retén policial del Chubut, ya que en el mismo hay personas que no figuran y por lo tanto “se ven perjudicadas al no poder”.

Por otra parte, Freddy Sepúlveda de Lago Puelo , remarcó que el reclamo “siempre fue impulsado por los trabajadores “, al tiempo que criticó que “nos costó muchísimo para que los intendentes nos diera una mano. Se logró convenio, pero muchos quisieron llevarse el rédito político”.

Ante la situación y las trabas con la que varios de los trabajadores se encontraron, ahora piden que alguna autoridad superior y/o los intendentes den directivas o dejen claros los criterios de aplicación del acuerdo en el control policial.

Ruta 16

Asi mismo piden que se arbitren los medios necesarios para habilitar la circulación por la Ruta Provincial 16,que une El Bolsón con Lago Puelo, sobre todo por cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta las condiciones climaticas reinantes en la zona que incrementan el hielo sobre la calzada y por ende el riesgo de accidentes, como ocurre en el trayecto conocuido como bajada cerro Radal, desde Ruta Nacional 40.