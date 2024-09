116° ANIVERSARIO : Con 101 años de vida, doña Elvira Liempe ya forma parte de la historia de Epuyén

La abuela fue distinguida esta mañana por el Concejo Deliberante y recibió el afecto de sus vecinos. “Ella es parte de nuestra historia, tenemos que comenzar a cuidar a nuestros ancianos porque ellos construyeron este pueblo buscando un futuro para las actuales generaciones”, destacó en la oportunidad el presidente del cuerpo deliberativo, Anuar Fernández.

De igual modo, adelantó que “el mismo compromiso debemos asumir hoy quienes estamos en el gobierno, trabajando para que los jóvenes tengan posibilidades de desarrollarse en su comunidad y no se tengan que ir. Hay muchos que están esperando su oportunidad y seguramente la tendrán porque vamos a salir adelante”.

En referencia a las familias pioneras, también hizo mención “al quintero por excelencia de la comarca, como fue Romualdo Silva, junto al portador de la bandera mapuche, don Segundo Melipil. Hombres que no fueron reconocidos en vida pero que quedarán por siempre en la memoria de su gente por su enorme sabiduría”.

Tras recibir la distinción, doña Elvira Liempe posó junto a sus hijos, nietos y bisnietos, al tiempo que fue saludada por las autoridades en el palco.

La celebración por el 116° aniversario institucional de Epuyén fue presidida por el intendente José Contreras, quien en su alocución reconoció que “nos tocaron tiempos difíciles para arrancar esta primer gestión al frente de la comuna”, al tiempo que pidió “paciencia a los vecinos hasta poder dar respuesta a todos los pedidos y demandas que nos llegan a diario”.

Otro momento emotivo fue cuando la población reconoció a los ex combatientes de Malvinas, llegados desde distintos puntos del territorio provincial, quienes presentaron a sus abanderados y luego tomaron parte del desfile de instituciones y agrupaciones criollas. En tanto, una banda del Ejército Argentino entonó las distintas canciones patrias.

Para acompañar el acto llegaron los jefes comunales de El Hoyo, César Salamín, y de El Maitén, Oscar Currilén, junto a los diputados provinciales Jacueline Caminoa, Daniel Hollman y Karina Otero.

En la oportunidad, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, hizo entrega de elementos a distintas escuelas de la localidad. Asimismo, el titular del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), Hernán Colombo, firmó un acuerdo con el municipio para avanzar en el desarrollo de un proyecto de secado de hongos, aprovechando la capacidad ociosa del molino harinero de Epuyén.

Al cierre, los presentes compartieron un locro en el gimnasio municipal (preparado por personal del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional con asiento en El Bolsón). Allí también estuvo expuesta una muestra fotográfica aportada por los propios vecinos, ilustrando distintas etapas del poblamiento del valle. Al cierre, se desarrolló una feria con los productores y artesanos de la región.